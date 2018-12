El Campoamor 'sortea' un sueldo de 5.000 euros al mes La ONCE elige la imagen del coliseo ovetense para ilustrar los cupones del premio extraordinario de este domingo J. C. A. OVIEDO. Martes, 4 diciembre 2018, 03:25

La imagen del Teatro Campoamor puede traer mucha suerte a quien la lleve en el bolsillo o en la cartera el próximo domingo, día 9. La ONCE ha elegido una fotografía de la fachada del coliseo ovetense para ilustrar los cinco millones y medio de cupones que ha puesto ya a la venta para su próximo sorteo de el 'Sueldazo'. El que lleve el número y la serie premiados, logrará 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante los próximos 20 años.

Estos cupones pertenecen a la serie que la organización ha dedicado a los teatros más emblemáticos de las cincuenta provincias de todo el territorio, incluyendo también las ciudades de Ceuta y Melilla. La serie lleva por título 'Ciudades a escena' y con ella la ONCE ha querido reflejar la arquitectura de edificios históricos y contemporáneos, cuyos escenarios han sido y son testigos de la vida cultural de las ciudades en las que se encuentran. Ayer en la presentación del cupón, el concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, elogió el compromiso de la ONCE y se ofreció a la organización para adaptar las visitas teatralizadas al Campoamor para los miembros de la organización. Pedro Ortiz, delegado de misma en Asturias, puso de relieve que el cupón llevará la imagen del teatro ovetense a millones de españoles y destacó que la ONCE se siente «muy vinculada» a este escenario, ya que en él recibió, en 2013, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.