Cancela una gran deuda por Ley de segunda oportunidad

Rafael Francés Oviedo Martes, 18 de noviembre 2025, 01:20

Un ovetense ha logrado cancelar 316.659 euros de deuda gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad (LSO). El vecino de Oviedo, tras años de desempleo y un divorcio complicado acarreaba una importante deuda que a principios de noviembre el Juzgado Número 1 de lo Mercantil declaró extinta, según la Asociación de ayuda al endeudamiento.

Según la asociación el origen de la situación del vecino de Oviedo se remontaba a los años de matrimonio cuando se contrajeron varios préstamos que, tras el divorcio, quedaron a su nombre y tras perder el empleo la vida se fue complicando hasta llegar a no poder pagar ninguno de los préstamos.

Además, la asociación también explicó el caso de una mujer de 64 años a la que el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Oviedo ha concedido la exoneración total de 20.500 euros, «poniendo fin así a décadas de dificultades económicas tras su separación y años de sobreendeudamiento» y puso fin a un calvario económico que se extendió durante toda su vida laboral. «Recuperar la tranquilidad y poder mirar al futuro sin miedo es un alivio inmenso. No solo recuperé dinero, sino mi dignidad», comentó la beneficiaria. La Asociación recuerda que la LSO es un derecho legal para las personas de buena fe que necesitan superar baches y situaciones de sobreendeudamiento.

Temas

Oviedo