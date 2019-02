Canteli acusa al alcalde de buscar un acuerdo por La Vega aunque sea lesivo El alcalde, en una de las visitas al claustro de La Vega. / M. ROJAS El candidato del PP afirma que López desoye el informe del secretario con el «único objetivo» de llegar a mayo «con algún resultado» G. D. -R. Domingo, 3 febrero 2019, 02:47

El candidato del PP a la Alcaldía, Alfredo Canteli, acusó ayer al alcalde, Wenceslao López, de lanzarse «a una carrera frenética por firmar algo con el Ministerio de Defensa, a toda costa» antes de las elecciones municipales de mayo y «sin importarle» que el posible acuerdo sobre la propiedad de la fábrica de armas de La Vega «sea lesivo para la ciudad». En unas declaraciones por escrito, Canteli recuerda que la aprobación del protocolo de intenciones -el documento en el que ambas partes se dan un año para cerrar un acuerdo económico por los terrenos-, se aprobó en junta de gobierno «con el voto en contra del grupo mayoritario dentro del tripartito», Somos Oviedo. También, que el propio secretario municipal «había puesto en entredicho» el documento, destacando que sus inconcreciones en relación a las contraprestaciones que recibirá Defensa por los terrenos, podrían llevar al Ayuntamiento a «pagar dos veces por la misma cosa», reproduce citando textualmente al alto funcionario.

Pese a ello, sostiene Canteli, «el alcalde se ha lanzado a una frenética carrera por firmar algo con el Ministerio, a toda costa, sin importarle lo lesivo que sea para la ciudad». Lo hace, denuncia, obviando los informes técnicos del secretario municipal y «con el principal grupo que lo sostiene en su puesto en contra». Lo hace, insiste, «con un único objetivo, presentarse ante la próxima convocatoria electoral con algún resultado, aunque sea malo».

Abandono

Ante esta situación, el aspirante popular a la Alcaldía, aconseja a Wenceslao López que «haga caso a sus socios de gobierno y se abstenga de seguir intentando liderar un proyecto que no ha sido capaz de gestionar durante todo este tiempo». «Los vecinos de Oviedo no se merecen esta manipulación. El alcalde de Oviedo no puede actuar como un trilero» y negociar «sin una sola valoración objetiva del cuánto y del cómo», denuncia.

Canteli concluye afirmando que los terrenos de La Vega y el bulevar de Santullano, «conforman uno de los ejes estratégicos sobre los que se desarrollará el futuro de Oviedo» y que serán una prioridad de su gobierno si los vecinos le entregan su confianza. El popular sostuvo que la zona requiere un proyecto «integral», que ligue la protección de San Julián de Los Prados y los activos patrimoniales de la Fábrica de Armas, con las necesidades de la ciudad y la implantación de empresas y la creación de empleo.