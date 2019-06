Canteli y Cuesta se oponen al modelo de área metropolitana del Principado El alcalde Alfredo Canteli recibió en su despacho del Ayuntamiento a Nacho Cuesta, teniente de alcalde. / ALEX PIÑA El nuevo gobierno municipal de PP y Ciudadanos defiende «el liderazgo de Oviedo» en el proyecto y que el control esté en manos de los concejos GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Martes, 18 junio 2019, 02:28

Día de estreno para el nuevo alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, que ayer acudió, por primera vez, al que será su despacho durante los próximos cuatros años. Día de muchos saludos y de vísperas, la administración municipal sestea. No será por mucho tiempo. Canteli mantuvo un encuentro con el que será su primer teniente de alcalde, el portavoz de Ciudadanos, Nacho Cuesta, en el que ambos confiaron en cerrar el reparto de áreas de gobierno para poder «empezar a trabajar por Oviedo para cambiar la ciudad y recuperarla para los ciudadanos», expuso el nuevo regidor. «Esta semana tiene que quedar perfilado», aunque admitió que puede tardarse «ocho o diez días» en cerrar los flecos. «La gente está con ganas ya de pelea», expuso animoso.

Lo cierto es que el reparto del gobierno acordado entre ambas formaciones plantea algunas dificultades. Es el caso de Cultura, un área que quedaría bajo la órbita de Ciudadanos, pero de la que depende orgánicamente Festejos, ambas gestionadas a través de la Fundación Municipal de Cultura, que llevaría la popular Covadonga Díaz. Dos concejalas de gobierno no tienen fácil encaje ahí. También hay que hacer ajustes en otras concejalías. Definir, por ejemplo, qué áreas dependerán de Infraestructuras, una concejalía reservada para Ciudadanos, pero que en el anterior mandato agrupaba además todos los Servicios Básicos, el mantenimiento del patrimonio municipal (edificios) y el control de las grandes contratas.

Nada de eso será un problema irresoluble. Canteli y Cuesta volvieron a comparecer juntos ayer para transmitir un mensaje de unidad, prometerse lealtad y reafirmarse en que formarán un equipo que «va a funcionar armónicamente». Incluso para dejar un mensaje y una posición común sobre el proyecto del área metropolitana central de Asturias que dividía a populares y naranjas. «Estamos de acuerdo en un área metropolitana, pero no esta, sino una que sea en beneficio de los ayuntamientos», recalcó Canteli.

Cuesta coincidió con él, respaldó el modelo de cooperación entre los municipios de la zona central de la región porque «traerá beneficios», pero insistió en debe estar «liderada por Oviedo». «Es imposible construir el futuro de Asturias sin el liderazgo de Oviedo», declaró el líder de Ciudadanos, que coincidió en que «con el actual sistema de gobernanza, el Principado está sobrerrepresentado y los ayuntamientos están infrarrepresentados». «Nosotros con ese área metropolitana de gobernanza no estamos de acuerdo y vamos a luchar por cambiarla», concluyó sin aclarar si eso supondrá la entrada del Ayuntamiento en el ente creado por el Principado para decidir los estatutos y del que Oviedo se descolgó, después de que el PP y Somos Oviedo votasen en contra del proyecto en el Pleno.

El nuevo alcalde insistió en la existencia de un deuda de los otros niveles de la administración con Oviedo, que es «el eterno abandonado en el norte de España», que se ve discriminado frente a «otras ciudades asturianas» y españolas y recalcó que su grupo no apoyará un área metropolitana que menoscabe el poder de los ayuntamientos. Pese a ello, Canteli aventuró que, dentro de esos cauces, su relación con el futuro Gobierno regional aún por conformar «no será complicada» y que en el alcalde de Oviedo, el Principado encontrará un negociador «leal», pero exigente en defensa de los intereses de la ciudad.

La vergüenza de Wenceslao

Canteli no desaprovechó la ocasión para defender a su equipo y a su persona de los ataques de la oposición en el Pleno de investidura y pidió «respeto» para «las personas que llegamos ahora, con una trayectoria ejemplar limpia». «Podríamos hablar de tantas cosas de otros partidos», afirmó y, «aunque no es mi estilo», no dudó en calificar de «vergüenza de la intervención del señor Wenceslao López» en la sesión plenaria. «Soy Alfredo Canteli, una persona trabajadora, familiar, amigo de mis amigos, que quiere mucho a Oviedo y que quiere mucho a Asturias y que ha trabajado mucho por Oviedo y por Asturias en los puestos en los que he estado», se defendió.

También defendió Ignacio Cuesta su entendimiento con los populares y repuso, ante los ataques del secretario general de la FSA y candidato a la Presidencia del Principado, Adrián Barbón, que «si pensaba que amenazando a Ciudadanos o planteando cambios de sillones en otros lugares que no fuesen el Ayuntamiento iban a conseguir quebrar la voluntad de Ciudadanos estaba muy equivocado». Los socialistas tentaron a la formación naranja con una oferta en la que, a cambio de su apoyo para que Wenceslao López fuese alcalde, obtendrían la Presidencia de la Junta General del Principado y un senador por designación autonómica.

El ofrecimiento del PSOE fue defendido en el comité de pactos del partido naranja, por su candidato regional, el exrector Juan Vázquez. Cuesta no lo mencionó, pero admitió que en el comité hubo «posturas que no eran exactamente coincidentes», pero la decisión final fue consensuada y fue «en la línea que me había marcado desde el primer momento». «El PSOE a nivel autonómico no necesita ni a Ciudadanos ni a nadie como excusa para echarse en brazos de Podemos» recalcó.

Incluso Canteli salió en defensa de su acuerdo y pidió que se eche la vista a atrás «para ver cómo se produjo el pacto del tripartito».

Proyectos y farolas

Pendientes de los últimos ajustes del nuevo gobierno, Canteli volvió a insistir en que «lo primero» será un lavado de cara a la ciudad. «Muchas cosas tenemos que recuperar» como limpieza, regeneración de espacios, y «luego haremos grandes cosas, claro que sí, pero lo primero no es eso, lo primero son las cosas que esperan los ciudadanos».

En la misma materia, el alcalde, que antes de ayer había cuestionado que haya que compensar a Defensa por La Vega, puso ayer en solfa la renovación del alumbrado urbano en marcha. «Tengo informaciones que dicen que las lámparas que se están colocando no valen y eso es gravísimo. Un error, en primer lugar, porque se están destruyendo las farolas para cambiar solo bombillas y eso está costando mucho dinero», afirmó.

Resulta extraño. El contrato, adjudicado en dos lotes distintos, prevé el cambio de las lámparas de vapor de sodio por otras de tecnología led y afecta a 1.594 farolas de tres brazos y 1.904 de una sola lámpara. De las primeras, se eliminará el farol central, que genera sombras, por un remate artístico y se cambiarán los laterales por un diseño que garantiza una mayor amplitud del cono de luz dada las limitaciones de la tecnología. Además, está financiado con un préstamo sin intereses del Gobierno, con un ahorro de 825.000 euros para las arcas municipales y supondrá reducir el gasto en energía en 511.811 euros al año, 5,1 millones en los diez de vigencia del préstamo. El Ayuntamiento contó con expertos de la Universidad para realizar las pruebas técnicas a lo largo de varios meses a los modelos de farola que ofrecían las distintas empresas.