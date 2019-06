Canteli y López aumentan la presión sobre Ciudadanos en busca de su apoyo Ante las cámaras, Alfredo Canteli y Wenceslao López evitaron ayerestrechar sus manos cuando coincidieron en la sala de exposiciones del SabadellHerrero, en la presentación de una campaña de apoyo al comercio local. / ALEX PIÑA Los dos candidatos piden a Nacho Cuesta que defina su estrategia de pactos, porque es «quien tiene la llave» GONZALO DÍAZ-RUBÍNJUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Martes, 4 junio 2019, 00:26

Los tiempos de Ciudadanos marcan la agenda política. La española, la autonómica y la local. Mientras la formación de Albert Rivera va modulando su discurso para hacer digerible el paso de 'con Sánchez, no' a 'sí con el PSOE' en algunos sitios, a los candidatos del PP y el PSOE a la Alcaldía de Oviedo los días que faltan para el Pleno del 15 de junio les parecen pocos. Ayer ambos, Alfredo Canteli y Wenceslao López, coincidieron en señalar a la candidatura de Nacho Cuesta como la que debe dar el primer paso de cara a las negociaciones y venderse como el mejor 'novio', con sus cinco concejales 'naranjas'.

Canteli dejó claro que «nadie, ni Alfredo Canteli ni en representación mía» ha hablado con Ciudadanos de nada más allá de generalidades. Negó que haya habido ofrecimientos a la lista 'naranja' de forma tajante: «No hablamos con nadie de esos temas. Si alguien lo pone ahí, lo pone de su cosecha». Confió, eso sí, en que haya una reunión «muy pronto» que permita ir avanzando y «haya algo de luz». «La que sea pero luz», porque admitió estar preocupado ante la posibilidade de que haya pactos «contra natura» . «Espero que estemos negociando con los pies en el suelo y que no se hagan burradas que tan mal resultaron a Oviedo. Yo estoy abierto a negociar y a que nos llevemos bien y a hacer cosas por Oviedo», señaló, sin negarse a abrir el gobierno local a Ciudadanos, «pero el paso lo tienen que dar ellos. No depende de mí», zanjó.

Desde el otro lado, el alcalde en funciones y candidato socialista, Wenceslao López, resaltó que espera que Ciudadanos defina «su estrategia a nivel de pactos» y defendió sus cartas: «Somos un partido que tiene la opción de gobernar en Oviedo si se suman voluntades y se suman proyectos, no personas».

La luz o la oscuridad

López reconoció que Ciudadanos «marca la agenda», pero, por si acaso, pintó la futura decisión de Nacho Cuesta casi como elegir entre la fuerza y el lado oscuro. «Creo que quien tiene que hablar es Ciudadanos, que es quien tiene la llave. Hay que respetar», dijo el regidor antes de añadir que «hay partidos en este país que yo no respeto. Porque el partido que ha sido condenado y cómo ha sido condenado ya no merece mis respetos. A Ciudadanos hay que respetarlo y a ese respecto el que tiene la responsabilidad, que la ejerza. Yo no puedo hacer más».

López insistió en que «Oviedo no es Elche ni Málaga, Oviedo es Oviedo. Tiene su casuística, su resultado, sus problemas, su pasado...»; y usó ese «pasado» para reforzar la presión a Ciudadanos, recordando que el gobierno local del PP «de casi un cuarto de siglo tiene su historia y losas y lastres y consecuencias que tenemos que sufrirlas en el futuro inmediato de Oviedo». «Es una herencia tan negativa que va a pesar como una losa a ese partido durante mucho tiempo», advirtió.

Por si fuera poco, el regidor recordó al aire, pero a Nacho Cuesta también, que el Tribunal de Cuentas está investigando la gestión de la expropiación de Villa Magdalena y que «todo eso debe de afectar al futuro equipo de gobierno». «Yo como socialista y ovetense lo tengo muy claro: voy a seguir defendiendo Oviedo por encima de todo frente a intereses privados. Así de cristalino. Y también tengo la obligación de que en defensa de lo público debo de perseguir hasta última instancia todo lo que se ha hecho expoliando y faltando a Oviedo durante tanto tiempo. Ese es el marco».

El mensaje de López fue ayer el más duro porque es él quien lo tiene más difícil. La suma de los nueve concejales del PP y los cinco de Ciudadanos sale limpia, sin pactar con Vox, la nueva línea roja de la formación 'naranja'. Para que López y Cuesta llegasen a un acuerdo válido necesitarían un voto más. Sin una mayoría absoluta, sin 14 concejales, el día 15 será alcalde el cabeza de la lista más votada, Alfredo Canteli. Y ahí Ciudanos tiene otra línea roja: no pactar con Podemos o su marcas como Somos Oviedo. Un acuerdo así requeriría que la lista de Ana Taboada, que ya se ha posicionado en la oposición, apoyase una alternativa a Canteli a cambio de nada o casi nada.

«Reconozco que Ciudadanos lo tiene complicado, así es la política. Y los que estamos en ella sabemos que hay que gobernar con lo que la ciudadanía defienda con su voto. A veces es complicado», resumió López.