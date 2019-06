Canteli prioriza «dinamizar» la economía tras presidir su primera junta de gobierno Alfredo Canteli junto a Ignacio Cuesta y el secretario municipal, Jesús Fernández de la Punte, durante la junta de gobierno / E. C. José Luis Costillas presidirá la FMC con Covadonga Díaz como vicepresidenta tras aplazar la separación de Festejos hasta el próximo año J. C. ABAD / R. AGUDÍN OVIEDO. Martes, 25 junio 2019, 01:45

Fue una de las promesas de campaña de Alfredo Canteli. Ayer, tras la primera junta de gobierno en la que se delegaron las competencias de los concejales que forman parte de la misma, la maquinaria municipal comenzó a andar con la prioridad de realizar un lavado de cara al municipio. Durante una reunión informal tras la propia junta, el alcalde centró sus prioridades en «dinamizar» la economía del municipio y, por otro lado, ahondar en la limpieza de las calles y la zona rural. En este sentido el propio Canteli había avanzado su intención de auditar la situación de la empresa -FCC- que presta el servicio de limpieza para saber si «está suficientemente pagada y si los contratos son correctos» en aras de mejorar la limpieza de aceras y parques.

Porque el aterrizaje de la coalición PP y Ciudadanos avanza despacio. Ayer se hicieron firmes las delegaciones de los ediles que formarán parte de la junta de gobierno con Nacho Cuesta como primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructuras y Distritos; Mario Arias como segundo teniente de alcalde y responsable de Interior, Relaciones Institucionales y Atención Ciudadana; y con Concepción Méndez como tercera teniente de alcalde y concejala de Políticas Sociales y Deportes.

El meollo de las designaciones estaba en la esperada separación de Festejos y Cultura pero no se producirá en lo que queda de año. José Luis Costillas asumirá la presidencia de la FMC, que mantendrá la competencias de organizar las fiestas, pero que delegará la gestión de las mismas en Covadonga Díaz al ocupar esta la vicepresidencia de la fundación, un cargo de nueva creación que solucionará, provisionalmente, la situación creada al repartir las concejalías entre los dos socios de gobierno. Así, según pudo saber ayer este diario, la decisión de desgajar Festejos de la FMC se dejará para el próximo año con la aprobación de los presupuestos de 2020.

De esta manera, la estructura de las áreas de gobierno la completan el concejal de Contratación y Servicios Básicos, Gerardo Antuña; el edil de Educación, Cultura, Centros Sociales, Salud Pública y Consumo, José Luis Costillas; la concejala de Juventud, Covadonga Díaz; el edil de Economía, Transformación Digital y Comunicación, Javier Cuesta; el edil de Hostelería, Turismo y Congresos, Alfredo García Quintana; y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado.

La Ería, «un error»

A la oposición por su parte, le preocupan más que el quién, el cómo de los Festejos. A las anunciadas intenciones de sacar los conciertos de la plaza de La Catedral para recuperar la carpa junto al Carlos Tartiere, respondieron ayer tanto PSOE como Somos. Ricardo Fernández sostuvo que «hay dos cosas que afinar. No solo la ubicación», mostrándose preocupado acerca de «a quién se le va a encomendar la organización y cómo va a ser el reparto económico». «En materia de seguridad supongo que habrán escuchado a los técnicos», terció. Ana Taboada agregó que a Somos Oviedo le parece «un error» eliminar los conciertos de La Catedral porque «son el alma» de San Mateo. «En cuanto a los chiringuitos, Gabino de Lorenzo diseñó un modelo pensado para favorecer a algunos hosteleros. Nosotros apostamos por un modelo de libre concurrencia», recalcó.

La oposición también aludió a las palabras de Canteli acerca de las diligencias abiertas al exjefe de la Policía José Manuel López por las 'tarjetas blue'. «A tenor de las últimas declaraciones, no parece que el nuevo gobierno vaya a destacar por la regeneración», afirmó Taboada crítica con que en «lugar de señalar que se trata de prácticas indeseables, casi parece que quieren taparlo». Fernández también cargó contra Canteli y su «¿y si luego no hay nada?». «Si no hay nada deberá determinarlo el juzgado», afirmó el socialista. «Nosotros remitimos el expediente administrativo cuando lo solicitó el juzgado, no creo que ninguna instancia municipal tenga que hacer nada más», recordó.