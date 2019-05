Canteli resta 2.500 votos a Foro Imagen de un colegio electoral el pasado domingo. / MARIO ROJAS El PP recupera terreno en el centro respecto al 28A, pero empeora respecto a 2011Los tres socios del gobierno local perdieron en conjunto 3.400 electores, la mayor parte debido a la abstención en los barrios de la periferia ROSALÍA AGUDÍNGONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Miércoles, 29 mayo 2019, 01:46

Alfredo Canteli ha devuelto pulso al PP. El enfermo, que tenía muy mala cara tras las elecciones generales del mes pasado, respira. La candidatura encabezada por el expresidente del Centro Asturiano logró volver a dar color azul a tres distritos electorales del centro de la ciudad -los de Ciudad Naranco, Vallobín-La Florida-Las Campas y La Ería-La Argañosa- que se habían vuelto rojo socialista el 28A y atraer a votantes de Ciudadanos, Vox y Foro Asturias a puñados.

Pero el enfermo boquea. La histórica fuerza electoral del PP en Oviedo se sostuvo el domingo por el tirón del candidato, por la llamada al voto útil tras la división de las generales y por un ligero repunte de la participación en los distritos más favorables a los populares. Los tres factores juntos le dieron para frenar la caída y colocarse en una posición envidiable para recuperar la Alcaldía, pero no para ocultar que Canteli sacó 2.000 votos menos con tres puntos largos más de participación que Agustín Iglesias Caunedo hace cuatro años. El apoyo al PP cayó del 34,5% de los votos al 31,8 frente a hace cuatro años.

Hay datos para el optimismo a corto plazo. Canteli obtuvo 9.000 votos más que Teresa Mallada, la candidata regional del partido y enemiga íntima de su presidenta Mercedes Fernández. Las cuentas son sencillas. Le birló casi 4.000 votos a Ciudadanos (22.058 ovetenses apoyaron a Juán Vázquez como presidente del Principado, pero solo 17.924 depositaron la papeleta para hacer a Nacho Cuesta alcalde), distrajo casi 1.800 a Vox (Cristina Coto sacó 7.586 votos por los 9.374 de Ignacio Blanco) y le 'debe' 2.500 a los 'casquistas' (Carmen Moriyón logró en Oviedo 3.854 votos, su candidato local, Fernando Tejada, 1.368). Canteli debe casi su último concejal, el que le convirtió en ganador de las elecciones y dejado a un paso de ser alcalde, a su tirón entre los electores de Foro. Justo una de las razones que movieron a la dirección nacional del PP a ir a buscar al presidente del Centro Asturiano para convencerlo de ser candidato.

La participación en el centro de la ciudad superó en 17 puntos a la de La Corredoria El PSOE ganó casi 10.000 votos, pero sus socios de gobierno perdieron 13.400 El apoyo a Somos cayó casi a la mitad en algunas zonas como Ventanielles

Si esos votos son del candidato, el suelo del PP sigue bajando. Los resultados por distritos y mesas electorales demuestran una mejoría generalizada respecto a las elecciones al Congreso y el Senado del pasado mes de abril, una un poco artificial. La biblioteca de La Granja, la sección 11-2, el feudo del PP, un colegio donde los populares han obtenido durante décadas más de 70% de los votos, se quedó el domingo en el 58%, pero Ciudadanos, con casi el 18% de los votos, y Vox han logrado penetrar y arañar apoyo. La lección es fácil: el PP necesita conquistar nuevos votantes en la periferia y los nuevos barrios de la ciudad para conservar el poder en el futuro. Canteli dijo antes de ayer que era «un resultado excepcional». Tiene razón, pero puede que no por la acepción de 'aquello que se aparta de lo ordinario' sino por 'constituir excepción de la regla común'.

Lecciones para el PSOE

Los socialistas obtuvieron un buen resultado el domingo. No la marea de votos de Pedro Sánchez, beneficiada por la altísima participación de los comicios de abril. Casi diez mil ovetenses más que hace cuatro años confiaron en el alcalde en funciones para que lo fuera de nuevo cuatro años más. El partido, además, mantuvo sus victorias en varios distritos urbanos: Pumarín, Ventanielles, Corredoria o Otero-Villafría y, sobretodo, cerró el abismo que se abría entre el candidato local y el regional del partido cada vez que se abrían las urnas en Oviedo. Adrián Barbón, el más votado en Oviedo en las regionales, y Wenceslao López casi calcaron sus resultados. A López no le llegaron por el tirón de Canteli entre otros caladeros, pero la brecha parece cerrada. Los socialistas están en línea. Lo que no están es movilizados.

El PSOE vence en los distritos donde más baja es la participación. Un axioma electoral es que las rentas más altas y los mayores niveles educativos votan más. Oviedo lo cumple a rajatabla. En el gran distrito que forman Pumarín y La Corredoria acudieron a las urnas apenas el 57,3% de los votantes. En La Granja, lo hicieron el 74% de los electores.

La lección es sencilla: o los socialistas consiguen mantener movilizado a su electorado o las pasarán canutas para volver a tocar gobierno en cuanto la participación baje un poco más del casi 64% del pasado domingo al 60% de hace cuatro años.

Hay otra lección. Wenceslao López logró casi diez mil votos más, pero no ha logrado convertir a la izquierda a ni un solo ovetense. El crecimiento electoral del PSOE parece alimentarse claramente de electores de IU, que perdió el domingo 5.800 papeletas, y de Somos Oviedo, que sufrió un descalabro mayor: casi 7.600 votantes menos. Redondeando, la gestión del tripartito perdió casi 3.400 electores. Quedarse sin posibles socios no es el camino para un escenario en el que, como no se cansa de decir el propio López, «las mayorías absolutas son cosa del pasado».

Es evidente que parte del crecimiento de Ciudadanos y de Vox procede del PP-Foro y de electores del PP que llevaban tiempo sin acudir a las urnas. Gente a la que, a lo mejor, le preocupaba la corrupción que infestaba Génova o, más recientemente, la deriva del problema de Cataluña o la ausencia de medidas drásticas de Rajoy. Sin embargo, ambos crecen en un contexto en el que el PP también lo hace. Hay más movilización del electorado de centro derecha del que se aprecia a vista de resultado.

Lecciones para Somos

Somos Oviedo debutó hace cuatro años ganando varios colegios electorales. Tiñendo de morado La Corredoria, por ejemplo. Con 7.500 votos menos, ya no hay ningún distrito morado en Oviedo. La formación ha sufrido un castigo similar al de la 'casa madre'. Parte de su electorado -baste mirar los resultados en algunos sitios como La Carisa- ha girado al PSOE, pero una buena parte se ha quedado en casa. Desmovilizados, tal vez, por las pugnas y purgas internas de Podemos o por el exceso de ruido de los de Taboada en el triparito. Secciones como la 5-6, Ventanielles al pie del Bulevar, han girado escandalosamente hacia el socialismo: 157 votos al PSOE, por 39 a Somos. Del 21% de los votos en 2016, al 11% el domingo.

El fracaso de IU es más difícil de explicar. A la lista encabezada por Concha Masa se le han ido más de la mitad de los votantes y le han impedido alcanzar el mínimo legal del 5%. El alcalde, el principal beneficiado de la fuga de votos, dijo ayer que «no era justo». Lo que sí era, era previsible. Las encuestas, como la de Invesmark para este diario, anticipaban los problemas de la formación para llegar al umbral. La campaña reaccionó en los últimos días, copiando el modelo de Somos Oviedo y empezando a denunciar un posible pacto entre PSOE y Ciudadanos. Sin datos demoscópicos de la última semana, solo se puede intuir que no funcionó. No movilizó a los suyos y no se sabe si restó algún voto a las dos listas que más crecieron en la ciudad. No lo parece.

También puede extraer una lección Ciudadanos del domingo. La formación se quedó a 300 votos en abril de adelantar al PP. El domingo se quedó a un mundo de 17.300 papeletas. Sin embargo, las 4.000 menos que obtuvo Cuesta respecto al candidato regional, Juan Vázquez, permiten intuir que el cabeza de cartel aún importa en unos comicios locales. Cuatro años en el Ayuntamiento pueden solucionar eso, quedará encauzar otros problemas. Ciudadanos aguantó ligeramente mejor el impacto de la candidatura de Canteli en los nuevos barrios: Montecerrao, La Florida o Buenavista. Entre, las zonas con población más joven. En cambio, el electorado menos fiel se situó en el centro envejecido de la ciudad.