Una capital «preciosa» para perderse La estatua de 'El viajero', diseñada por Eduardo Úrculo y ubicada en la plaza de Porlier, rodeada ayer por turistas al inicio de una visita guiada por el Oviedo Antiguo. / FOTOS: PABLO LORENZANA Los turistas que llenan la ciudad piden una mejor señalización de los monumentos | Suplen la falta de información buscando los destinos más emblemáticos en el móvil y reclaman más zonas de aparcamiento ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 11 agosto 2019, 02:26

Más aparcamientos y señalización. Estas son las dos principales reivindicaciones de los turistas que abarrotan estos días Oviedo. La nota que le ponen a la ciudad es alta; hasta hay quien dice que la capital es «preciosa» y desea repetir sin haberse aún marchado. Y sus precios, valoran, son «normales» en comparación con otros destinos turísticos. Incluso «agradecen» la gratuidad de museos de la talla del Bellas Artes o el Arqueológico.

A algunos visitantes les costó ayer despegar las sábanas -un guía relató a media mañana que le habían preguntado minutos antes de las doce por un sitio para desayunar-, pero una vez repuestas las energías inundaron las calles del casco histórico. La plaza de la Catedral, junto a Porlier, fueron dos de los lugares más transitados. De allí parten muchas de las visitas que recorren el Antiguo durante la época vacacional y la primera es el punto de inicio de visita del templo.

A sus pies se encontraban pasadas las once de la mañana los sevillanos Rosa Crespo e Ignacio Pérez junto a sus tres hijos. El viaje hasta Oviedo lo hicieron en su coche. Para estacionar utilizaron uno de los aparcamientos privados del centro. Cuando salieron no sabían dónde estaba la Catedral. Miraron «al cielo» y a través de su torre se orientaron.

La familia barcelonesa encabezada por Luis Boix y Carmen Ramírez pisó ayer por primera vez la capital. Lo primero que echaron en falta fueron las señales: «Llegamos y no sabíamos a dónde íbamos». Una vez ubicados se dirigieron a la plaza del Ayuntamiento y después bajaron las calles Cimadevilla y Rúa hasta la Catedral. Allí compararon la belleza del templo «con la Sagrada Familia» y se enteraron de que el Museo de Bellas Artes era gratuito. «Se agradece mucho, esta experiencia es para repetir», ahondó el padre.

Mientras, la pareja italiana formada por Gabriela Alarcón y Mauro Lussa admiraban la colección de Sorolla junto a su hija Tania. Hasta que no llegaron a las puertas de la pinacoteca no sabían que en este lugar había «un museo». No dudaron en entrar cuando supieron que era gratuito: «Oviedo no es caro y cuando vimos que no teníamos que pagar entrada fue fácil la decisión de entrar».

Folclore a pie de calle

El sonido de las gaitas del grupo El Carbayón y los bailes de Filandón atrajeron el interés de los foréneos. Muchos aprovecharon la actuación para colgar en las redes sociales una foto o enviar un vídeo a sus conocidos. Entre ellos se encontraban los madrileños José Pérez y Conchi Lázaro, quienes llevan diez años visitando Asturias aunque solo han estado una vez en Oviedo. «Nos gusta mucho la región, sobre todo por el clima. Allí pasamos mucho calor y aquí nos hemos encontrado con todo, frío y calor», apuntaron con el palo de selfie en la mano. También comentaron que la falta de señales de los monumentos más destacados lo suplen con el móvil.