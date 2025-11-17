Ocho años de cárcel para el hombre que prendió el monte Naranco: es la mayor condena por un incendio forestal en Asturias Ha reconocido los hechos y ha aceptado someterse a tratamiento médico. El fuego que provocó en 2023 obligó a evacuar a numerosas personas y causó la muerte de animales y daños en casas e instalaciones

El monte Naranco perdió en 2023 un total de 99 hectáeras de su masa forestal por culpa de un voraz incendio que obligó a evacuar a numerosas personas, causó la muerte de animales y provocó daños en multitud de viviendas e instalaciones. El fuego, además, puso en peligro la vida e integridad de las personas que vivían en la zona. El causante de las llamas ha sido condenado a ocho años de prisión tras reconocer los hechos y aceptar someterse a un tratamiento médico adecuado a sus patologías de acuerdo con la Fiscalía del Principado de Asturias y las acusaciones particulares. Se trata de la mayor condena impuesta hasta ahora en la comunidad autónoma por un delito de incendio forestal, al entender que se puso en peligro la vida o la integridad de los vecinos de la zona. La vista oral estaba señalada hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

Así, el procesado reconoce que en la madrugada del 31 de marzo de 2023, con un nivel de riesgo extremo por incendios forestales en Asturias, llegó al monte Naranco a bordo de una furgoneta blanca alquilada, una Renault Traffic, para «provocar un incendio» y lo hizo en al menos dos focos distintos, según el relato fiscal. «Aplicó una fuente de calor directa, con un mechero o similar, en al menos dos zonas de matorral en las proximidades de la carretera, en un punto cercano al restaurante Buenos Aires», describe la Fiscalía.

Las llamas se propagaron rápidamente y ardieron 99 hectáreas afectando principalmente a masa arbolada de eucalipto (la mitad de lo ardido), en un 10 % a árboles de otras especies como robles, castaños, abedules o hayas, y en un 40 % a monte bajo. El fuego causó unos perjuicios medioambientales valorados en 32.808,54 euros, así como unos gastos derivados de la intervención de los servicios de extinción del incendio, sofocado a las 20 horas del mismo día, por importe de 8.513,32 euros.

El incendio puso en peligro a «multiples personas» residentes en Constante, en Casares, Arneo, Fitoria de Arriba y Toleo, que tuvieron que ser evacuadas de sus domicilios. Además, causó numerosos daños en construcciones, como gallineros, cierres de finca, remolques, forrajes, materiales cobertizos, depósitos e instalaciones de gua, palmeras y cipreses, tejados, electrodomésticos, palomares, cobertizos. También en animales domésticos. Al menos 13 gallinas murieron y dos ovejas desaparecieron, según el escrito de la Fiscalía. El fuego afectó a parcelas propiedad de más de 60 particulares. También de empresas, Arzobispado de Oviedo y Ayuntamiento de Oviedo.

Causó otro incendio esa misma noche

Sobre las 2.30 horas del mismo día, el acusado se dirigió a la localidad de Andorcio, Llanera, donde prendió fuego sobre la hojarasca en al menos dos zonas junto a la carretera de Portiella a Regidorio, en las inmediaciones de Andorcio, provocando así, de forma intencionada, un incendio. Dado el riesgo existente en esa madrugada, las llamas se propagaron sobre 8,60 hectáreas, afectando en un 70 % a masa arbolada de diversas especies (eucalipto, roble, castaño, fresno) y en un 30 % a monte bajo, compuesto principalmente de matas de tojo, brezo, helechos y zarza, todo ello sobre un total de cuatro fincas y generando unos perjuicios medioambientales valorados en 2.655,22 euros, así como unos gastos derivados de la intervención de los servicios de extinción del incendio por importe de 1.442,02 euros. Afectó a parcelas propiedad del Ayuntamiento de Llanera y varios particulares, algunos de los cuales no reclaman.

Atenuante de drogadicción

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de incendio forestal de los artículos 351, 352 y 74 del Código Penal, en relación con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, del Principado de Asturias. Concurre la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, como atenuante, de drogadicción.