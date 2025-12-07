El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, en la plaza del Ayuntamiento. Juan Carlos Román

Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE: «Los presupuestos de Oviedo para 2026 son pobres y creo que no le gustan ni a Canteli porque no ha salido a defenderlos»

«Abogamos por un Oviedo sostenible, con ambición de ciudad; en el que se apueste por el valor añadido y por la industria»

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

Carlos Fernández Llaneza (Oviedo, 1963) es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento desde hace dos años. Cierra un ejercicio en el que el ... camino se ha puesto duro, pero aún así se le ve con ganas de luchar o, al menos, eso dice. Habla de movilidad, de política con mayúsculas y realiza un balance completo de la que, a su juicio, es la situación de Oviedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gijón blinda sus calles en Navidad por el nivel cuatro de alerta terrorista
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Un nuevo fallecido activa las alertas por el problema de las personas sin techo en Gijón
  4. 4 Detenido Natalio Grueso en Portugal tras dos años fugado de la justicia
  5. 5 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital
  6. 6 Fallece Marisa Santiago, cofundadora Grupo Lacera
  7. 7 Suspendida de empleo y sueldo una trabajadora de la escuela infantil de Grado por un «trato inadecuado hacia uno de los menores»
  8. 8 Emilio Tuya, la calle del Molino y también la del Grupo
  9. 9 Cazorla pide perdón tras su primera roja directa en 843 partidos: «Toca aprender y levantarse»
  10. 10 Alice Campello, una invitada de lujo en la boda en Asturias de una conocida joyera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE: «Los presupuestos de Oviedo para 2026 son pobres y creo que no le gustan ni a Canteli porque no ha salido a defenderlos»

Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE: «Los presupuestos de Oviedo para 2026 son pobres y creo que no le gustan ni a Canteli porque no ha salido a defenderlos»