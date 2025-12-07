Carlos Fernández Llaneza, portavoz del PSOE: «Los presupuestos de Oviedo para 2026 son pobres y creo que no le gustan ni a Canteli porque no ha salido a defenderlos»

Carlos Fernández Llaneza (Oviedo, 1963) es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento desde hace dos años. Cierra un ejercicio en el que el ... camino se ha puesto duro, pero aún así se le ve con ganas de luchar o, al menos, eso dice. Habla de movilidad, de política con mayúsculas y realiza un balance completo de la que, a su juicio, es la situación de Oviedo.

–Haga un resumen del año, por favor. Tanto en el Ayuntamiento y su relación con otros partidos, y también dentro de su grupo.

–En el grupo creo que hemos funcionado bastante bien con el interés y objetivo de transmitir, de intentar llegar a transmitir, mejor dicho, ese modelo de ciudad alternativo que nosotros tenemos en las distintas áreas como cultura, políticas sociales, infraestructuras, urbanismo... Hemos funcionado muy bien en esa construcción de ese modelo de ciudad alternativa al PP en el que creemos, por el que apostamos y por el que estamos implicados. Ese modelo con las personas en el centro, si no, no tiene sentido la política. Abogamos por un modelo que mira la ciudad con una visión global e integral, no por parcelas y, por tanto, es lo que te permite actuar. Un modelo que apuesta, sobre todo, por colocar a Oviedo en la segunda mitad del siglo XXI y no anclarla en siglos pasados.

–¿Y eso se traduce en...?

–Sostenibilidad, ambición de ciudad, apuestas por el valor añadido, por la industria...

–¿Dice usted que Alfredo Canteli y su equipo de gobierno no piensan en las personas?

–Canteli creo que tiene una visión más parcial. No es que no piense en las personas, pero nosotros queremos poner a la persona en el centro como auténtico protagonista de todas las políticas, especialmente aquellos que más necesitan de la política, porque si no, estamos corriendo el riesgo de que la política sea algo marginal y estamos viendo cómo muchas políticas que se están llevando a cabo por el equipo de gobierno intentan favorecer más a intereses concretos que a los intereses generales. En cuanto al Ayuntamiento, creo que el año ha sido decepcionante desde el punto de vista de las gestiones, lo podemos fraccionar en dos partes: diríamos que en cuanto a la gestión poco tienen que presentar, sólo el Palacio de los Deportes, con sobrecostes millonarios y meses de retraso, y la avenida Galicia, también con retraso. Lo demás, humo, propaganda, compromisos que no se cumplen y poco más, y eso es así. Yo lo definiría políticamente como decepcionante. En la parte política seguimos viendo a un equipo, a un alcalde, que sigue mostrando muy poco talante democrático, a un alcalde que si no estás con él, estás contra él, que no escucha, que incluso a veces roza el poco respeto institucional con unos rasgos de soberbia en muchos casos.

–¿Le gusta el proyecto de Capital Europea de la Cultura?

–Yo no he venido aquí a criticar por criticar. Nuestra oposición está siendo propositiva. Como con la Capital Europea de la Cultura, que se ha hecho bien, pero que promovimos nosotros y no nos hicieron ni caso. Pero ahora se ha hecho un plan estratégico de cultura que está muy bien, que nosotros defendemos, apoyamos y que creemos que, aunque Oviedo no pase ese corte, ese trabajo tiene que servir para hacer un cambio completo en lo que es la cultura de Oviedo. Es una propuesta nuestra que se votó dos veces en contra.

–El pasado martes, en el Pleno, hubo mucha tensión entre usted y Nacho Cuesta.

–Sí, bueno, soy una persona muy vehemente y cuando creo en lo que defiendo, pues quizá subrayo demasiado esa vehemencia pero es debate político y mientras no se pasen líneas rojas de faltas de respeto personal...

–¿Hay alguna esperanza de que voten a favor de los presupuestos?

–Los presupuestos son una herramienta fundamental para construir un modelo de ciudad. El equipo de gobierno llegó hablándonos de proyectos estratégicos desde el inicio de mandato. Pues, ¿dónde están esos proyectos estratégicos? Son unos presupuestos pobres y creo que no le gustan a Canteli y estoy convencido que no le gustan. De hecho, no ha salido a defenderlos nunca.

–Pues son suyos y del equipo de gobierno…

–Son unos presupuestos que no incluyen todos esos proyectos estratégicos que la ciudad necesita. No está La Vega, no está la plaza de toros, no está la margen izquierda, no están los centros sociales integrados, no están las pistas de San Lázaro. No hay nada para el plan de movilidad. Son unos presupuestos pobres y escasos. Pueden contarnos muchas milongas, porque aquí hay una narrativa muy propagandística, pero que no está respaldada por los datos y los números son números.

–Tampoco parece que el antiguo Hospital esté entre las prioridades del Gobierno regional...

–Lo del viejo HUCA es un desastre. Es un desastre, no se puede decir otra cosa. Está bien que haya una partida en los presupuestos del Principado para que este año ya por fin se hagan los derribos, pero, bueno, es algo que tendría que estar resuelto hace años.

–Quedan los remanentes de gasto.

–Los remanentes son una manifestación palmaria de un fracaso en la gestión. No podemos fiarlo todo a algo que no está en el presupuesto. Tú vas a las partidas de inversiones ,que ascienden a 30,8 millones, y no está ninguna de esas partidas de los proyectos estratégicos. Así es imposible creer en las promesas de Canteli y su equipo de gobierno.

«Si fuera alcalde, lo primero sería conocer las necesidades de los trabajadores»

–Si fuera alcalde o el día que sea alcalde, ¿cuál es la primera medida que tomaría?

–Lo primero que haría sería juntarme con todos los trabajadores municipales y ver cuáles son sus carencias. Los trabajadores municipales son el auténtico pilar y sustento de este Ayuntamiento y están en una situación bastante precaria. Ver cuáles son las necesidades reales que hay en este momento y ver cómo se puede mejorar dentro de las limitaciones que impone la propia ley y lo que sea. Luego, evidentemente, hacer un análisis de la situación por establecer una serie de prioridades dotándonos de las herramientas que necesitamos para tomar las decisiones, que son el plan estratégico de ciudad, que está caducado.

–¿Sólo trabajadores?, ¿no tiene ningún proyecto en mente?

–El Plan General de Ordenación, porque parece que es prioritario tener un plan general. Además, un plan de movilidad que contemple todo lo que es el transporte público y su mejora. La clave está en saber cómo se puede mejorar ese plan de movilidad y el de cultura, el estratégico de cultura que ya tenemos. Por lo tanto, sería sentar las bases para eso, pero para eso necesitamos un Ayuntamiento que funcione.

–¿Han pensado que hay posibilidad de construir la Ronda Norte?

–Yo, hombre, posibilidades siempre hay, pero los tiros van en otra dirección.

–¿En cuál?

–Van en la dirección de favorecer el transporte urbano, fomentar el uso peatonal de la ciudad sin prohibir nada.

–¿El Plan de Movilidad Sostenible?

–No tienen muy claro lo que hacen porque no tienen una idea de ciudad y se nota.

–¿Por qué está usted en política?

–Lo importante es que yo he venido a la política para aportar. Quiero a esta ciudad enormemente, he estudiado mucho sobre ella, he escrito mucho sobre ella. Yo no he venido a confrontar, pero, claro, a veces nos lo ponen muy difícil. En el Grupo Municipal Socialista tenemos un proyecto para Oviedo que tenemos muy claro, que es factible y que sería realmente transformador de esta ciudad. Soy un enamorado de Oviedo porque es único y me importa mucho.