El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de mascotas de EL COMERCIO
Una vista del entorno de San Pedro de Nora, donde concluirá el nuevo carril bici. Juan Carlos Román
Movilidad en el concejo de Oviedo

El nuevo carril bici del Nora, en Oviedo, costará 355.000 euros

El Ayuntamiento propone a la empresa Arposa 60 como adjudicataria de las obras, que durarán cuatro meses

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Martes, 14 de octubre 2025, 07:37

Comenta

. La junta de gobierno local ha acordado proponer a la empresa Arposa 60 como adjudicataria de las obras del nuevo carril bici que unirá ... los núcleos de Ponteo y San Pedro de Nora a través de seis kilómetros de sendas ciclables por el entorno de los meandros del Nora. Una pieza más del puzzle de carril bici global que Oviedo aspira a tener en un futuro cercano. La firma presentó la oferta más ventajosa de las siete que recibió el Consistorio. En concreto, 293.981 euros (unos 355.000 al sumar el IVA) para ejecutar un proyecto cofinanciado por la Unión Europea dentro del plan de transformación, recuperación y resiliencia de Bruselas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido un hombre tras una reyerta en el antiguo Soccer World
  2. 2 Hallan el cadáver de una mujer de mediana edad en un piso de Oviedo
  3. 3 Risto Mejide encuentra el amor en Gijón
  4. 4 El gol que no fue: el polémico final del Sporting de Gijón - Racing de Santander
  5. 5 Cazorla, jugador del Real Oviedo, zanja los bulos contra él: «A mí me tienen que juzgar como futbolista, pero ensuciar mi imagen no lo puedo permitir»
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7

    Una madre y su hija, hospitalizadas por los mordiscos de su perro en Langreo
  8. 8

    El momento más esperado de la cumbre de Egipto: así fue el saludo entre Trump y Sánchez
  9. 9 Natividad González, discreta fundadora de la Librería Industrial, fallece a los 97 años
  10. 10 Comienza la campaña contra la gripe en Asturias: ¿quién debe vacunarse?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El nuevo carril bici del Nora, en Oviedo, costará 355.000 euros

El nuevo carril bici del Nora, en Oviedo, costará 355.000 euros