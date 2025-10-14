El nuevo carril bici del Nora, en Oviedo, costará 355.000 euros

. La junta de gobierno local ha acordado proponer a la empresa Arposa 60 como adjudicataria de las obras del nuevo carril bici que unirá ... los núcleos de Ponteo y San Pedro de Nora a través de seis kilómetros de sendas ciclables por el entorno de los meandros del Nora. Una pieza más del puzzle de carril bici global que Oviedo aspira a tener en un futuro cercano. La firma presentó la oferta más ventajosa de las siete que recibió el Consistorio. En concreto, 293.981 euros (unos 355.000 al sumar el IVA) para ejecutar un proyecto cofinanciado por la Unión Europea dentro del plan de transformación, recuperación y resiliencia de Bruselas.

La ruta comenzará en la carretera AS-371 (Oviedo-Escamplero) a la altura del núcleo de Ponteo. Desde ahí aprovecha la traza de un camino preexistente hasta la población de Niévares y continuará desde la última parte de este núcleo hasta el final de la localidad de El Valle. A partir de ahí, los ciclistas deberán seguir por un camino agrícola-forestal hasta la carretera que comunica Cotayón con Pedreo, para luego abandonarla y continuar por un camino interior.

En la parte final de este tramo, en El Cantón, existe un saliente de roca que tiene unas apreciadas vistas del río Nora y del entorno y que se adecuará como mirador. El camino discurre por monte de castaños. El final de este tramo conectará con el camino que va a las ruinas del antiguo molino de Rubiaño y, a partir de ahí, la ruta sigue por la vía agrícola para volver a llegar a la carretera de Pedreo hasta San Pedro de Nora. Por último, se conectará con un acceso al apeadero de FEVE, imprescindible para facilitar que algunos ciclistas puedan utilizar el tren para llegar y a partir de ahí hacer la ruta.

De la totalidad del trazado, únicamente es necesario efectuar obras en tramos de caminos con una longitud total de 3.525 metros, pues el resto se encuentra en buen estado y sólo será necesario colocar la señalización correspondiente. Tampoco se producirán grandes cambios, ya que se mantendrán los anchos y las pendientes actuales y las actuaciones consistirán en la limpieza y desbroce general de caminos, el saneo del firme en zonas con blandones y surcos, la construcción de cunetas de hormigón, un nuevo muro de sostenimiento en el tramo, badenes y, entre otras cosas, la extensión del pavimento, así como la colocación de barandillas sobre el arroyo Llanos y el mirador, la nueva señalética y el mobiliario.