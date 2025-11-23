Dos meses de plazo para la obra del carril bici junto a la iglesia de San Julián de los Prados en Oviedo

Tras las obras de reordenación viaria del tráfico de la plaza de la Cruz Roja de Oviedo, la nueva glorieta de Santullano y las ... de la margen derecha del Bulevar, que han supuesto toda una transformación, aún quedan actuaciones pendientes –además de la margen izquierda, que aún tardará en realizarse– como la creación de un carril bici que discurra por delante del templo prerrománico de Santullano.

El Ayuntamiento ha adjudicado a Ingeniería de Construcción y Obra Civil de Asturias S. L. el pertinente contrato, tras presentar la oferta mejor valorada, con un presupuesto de 156.090 euros. El periodo de ejecución de los trabajos será de dos meses, así que el próximo año los ovetenses podrán disfrutar del nuevo tramo de ruta ciclable y un nuevo camino peatonal.

Uno de los objetivos principales, según recogen los pliegos del concurso, es justamente la creación de «una red de carriles bici e itinerarios peatonales que fomenten la movilidad sostenible en el centro de la ciudad, los barrios de la zona este y el HUCA». La continuidad de estos itinerarios entre los nuevos nudos en la glorieta de Santullano y la de la Cruz Roja está, actualmente, interrumpida «hasta que se realice lo planificado a tal efecto y en medio plazo por el entorno de la Fábrica de Armas de La Vega»,

El lugar de actuación es la O-14, el tramo entre Ángel Cañedo y la Fábrica de la Vega (375 metros de longitud). El carril bici, de 2,20 metros de anchura, sustituirá el arcén exterior de la calzada de entrada a Oviedo y se creará también un camino peatonal en el actual arcén de la calzada de salida de la ciudad, que conectará la calle Marcelino Fernández con la glorieta a la altura de Ángel Cañedo.

El firme de ambas calzadas se encuentra desgastado, sobre manera el de la calzada de salida, habiendo perdido casi en su totalidad la capa de rodadura, por lo que también se actuará sobre ellos y, de forma previa, Se procederá a la limpieza de los bordes de ambas calzadas y del drenaje en el tramo de actuación.