San Julián de los Prados, desde el otro lado del Bulevar. Mario Rojas

Dos meses de plazo para la obra del carril bici junto a la iglesia de San Julián de los Prados en Oviedo

Una constructora se encargará, por 156.090 euros, de la actuación que reforzará la movilidad sostenible en la ciudad

P. A.

Oviedo

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:10

Tras las obras de reordenación viaria del tráfico de la plaza de la Cruz Roja de Oviedo, la nueva glorieta de Santullano y las ... de la margen derecha del Bulevar, que han supuesto toda una transformación, aún quedan actuaciones pendientes –además de la margen izquierda, que aún tardará en realizarse– como la creación de un carril bici que discurra por delante del templo prerrománico de Santullano.

