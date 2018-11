«Tengo la casa llena de humedades y no veo lógico que Vipasa no lo arregle» Yayo Villar señala una pared con humedades en su casa. / PABLO LORENZANA Yayo Villar denuncia la falta de soluciones a los daños producidos por unos antiguos inquilinos de este inmueble de La Corredoria ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Miércoles, 28 noviembre 2018, 02:25

Yayo Villar reside en una vivienda de Vipasa de la calle Instituto Aramo de La Corredoria. Hace tres meses sintió unos ruidos raros procedentes de la casa de unos vecinos de puerta. Le comentó la situación al presidente de la comunidad y este no le dio demasiada importancia, pero ahora sufre las consecuencias del estruendo. «Estropearon los radiadores y el agua salió por toda la casa. Tienen la cocina inundada y el líquido ha llegado a mi vivienda. Me di cuenta hace un mes y por el momento nadie me da solución», denuncia.

Dice que tiene todas las paredes de su casa llenas de moho, el armario del recibidor está «podrido» y la puerta de la entrada, a veces, no la puede abrir: «La madera con la humedad hinchó y en alguna ocasión me tienen que ayudar los vecinos a empujar», lamentó ayer Villar, que confiesa sentirse desesperada.

Los vecinos de puerta se mudaron hace dos meses y el Principado, según cuenta, no le hace caso: «Quiero que me den una solución. Que den parte al seguro para que arreglen las consecuencias de la avería en mi vivienda. No pongo la calefacción porque se crea condensación y me sale más moho en las paredes».

Por el momento, el Gobierno regional ha mandado a un técnico a reparar la avería pero no le han ordenado ni arreglar todos los desperfectos que provocó la humedad ni pintar en casa de Villar: «Al principio tuvimos problemas porque los inquilinos no entregaban la llave a Vipasa y no podía arreglar la avería; ahora no me hacen caso a mí». Para intentar solucionar este problema presentó en el registro una petición y aguarda a que le contesten: «Ayer estuve en Vipasa para ver cómo está la cosa, pero no he tenido respuesta y no veo lógico que no lo arreglen».

Resto de viviendas

El agua aún no ha llegado a casa del resto de residentes del portal, pero Villar está segura de que si no se arregla esta avería, pronto habrá más afectados: «El resto de residentes aún no han notado las consecuencias de la fuga pero pronto lo apreciarán», advirtió ayer.