Oviedo El fiscal asegura que una pena de 29 años es muy alta «para no haber tocado a las chicas» Los acusados, ante el tribunal, y tras ellos varias de las jugadoras del Grisú en la Audiencia Provincial de León. / SANDRA SANTOS Ismael Tascón pide que el acusado de grabar a las jugadoras del Grisú reciba tratamiento fuera de la cárcel | También rebaja la petición de pena para la pareja del entrenador por su personalidad «manipulable» RUBÉN FARIÑAS / CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 20 noviembre 2019, 03:17

Tensa. Esta es la palabra que resume la última sesión del juicio contra la pareja acusada de fotografiar desnudas a trece jugadoras del Grisú durante la temporada 2016-2017. Una tensión que se percibió en las conclusiones que presentaron la Fiscalía, las defensas y las acusaciones particulares durante la segunda y última vista celebrada ayer en la Audiencia Provincial de León.

El núcleo de debate se centró en la defensa de dos argumentos antagónicos sobre si los acusados deben cumplir la posible condena en prisión o fuera de ella «con una serie de condicionantes». Hay que recordar que en un primer momento, el propio escrito de acusación de la Fiscalía solicitaba 29 años y tres meses de cárcel para P. M. F, segundo entrenador del Grisú, y siete años y medio para A. F. G, exjugadora del equipo y pareja del procesado. Se les imputan un delito continuado de vulneración de la intimidad, tres delitos de utilización de menores con fines pornográficos y otro de captación de menores con ese mismo objetivo, además de posesión de material de pornografía infantil.

Pero ayer, durante la presentación de las conclusiones finales, el fiscal Ismael Tascón, rebajó la petición de condena a seis años de prisión para el acusado y a cinco para su pareja. Algo «desproporcionado», según los abogados de la acusación particular, ejercida por Alberto Rendueles Vigil y por Jaime Carvajal.

El fiscal defendió así su postura: «No deja de ponerse de manifiesto que la aplicación del Código Penal es dura y el sentido común nos dice que una pena de 29 años de prisión es muy alta para no haber tocado a las chicas, sin perjuicio de que sean unas conductas execrables y que deben ser condenados». Tascón abogó como la solución «más oportuna» optar por dar «una segunda oportunidad» a la pareja e imponerles la pena de libertad vigilada durante 15 años, con tratamiento psiquiátrico y revisiones cada seis meses, así como una orden de alejamiento de las víctimas.

Argumento que hicieron suyo también los abogados de la defensa y que ampararon bajo los informes psicológicos presentados en sala durante la sesión del lunes y que ratificó ayer el psiquiatra Julio Bobes, a propuesta de la letrada de P. M. F.

El catedrático de la Universidad de Oviedo y jefe del servicio de Psiquiatría del HUCA presentó el carácter del acusado como un hombre con «trastorno mental y comportamiento e inclinación fetichista y mentalidad inmadura». Coincidió con el fiscal en que la entrada en prisión del principal acusado «no sería adecuada» para recibir los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos oportunos. Sobre la acusada, Bobes explicó que tiene «un carácter infantil y poca madurez» y que «fue manipulada» por el procesado. Hecho que también destacó la Fiscalía para rebajar su pena de prisión. Eso y el contexto familiar y personal de la joven: madre fallecida y padre alcohólico y maltratador. «Queda pendiente la sentencia y queda a virtud de los magistrados si la pena es suspendible y condicionada a una serie de garantías a cumplir por los acusados», concluyó el fiscal para añadir a renglón seguido que «la garantía de que no entren a prisión no desaparece; no es que se vayan a ir de rositas. Tienen que someterse a una serie de condicionantes ya que el último objetivo es reinsertarse».

Indignación

La propuesta del Ministerio Fiscal fue rechazada de pleno por la acusación particular. Tanto el abogado del Grisú, que representa además a doce jugadoras, como el letrado de otra de las chicas, se opusieron a la aplicación de atenuante por trastorno psicológico. El representante del club de fútbol, Jaime Carvajal calificó de «desproporcionada» la rebaja de la pena porque insistió en la «peligrosidad» del acusado. «Son hechos muy graves donde hay menores de por medio y este señor (por el procesado) a fecha de los hechos no estuvo tratado por lo que entendemos que no sufre trastorno alguno». Tanto él como el letrado Alberto Rendueles Vigil defendieron la aplicación íntegra del Código Penal contra los procesados cuyas penas conjuntas, según las peticiones que mantuvieron desde la acusación particular, suman 34 años de prisión.

Por su parte, las jugadoras del Grisú, que estuvieron presentes durante la sesión de ayer, tras haber declarado el lunes, se mostraron «desconcertadas y dolidas» por el desarrollo del juicio. «El fiscal parece estar más del lado de los acusados que de nosotras», llegaron a asegurar algunas de las jóvenes que fueron fotografiadas desnudas.

Perdón a las víctimas

Durante la sesión de ayer, los acusados hicieron uso del turno de palabra para pedir «perdón por el daño causado» tras reconocer los hechos y mostrar su arrepentimiento. Tanto el exentrenador como la exjugadora del Grisú continúan como pareja sentimental. Durante la sesión de ayer se prodigaron en gestos cariñosos y miradas cómplices. El único momento de «nerviosismo» captado entre ellos fue tras la declaración de los ertzainas que investigaron la denuncia de la menor, de 14 años, de San Sebastián que destapó el caso. La joven denunció al acusado tras proponerle mantener relaciones sexuales haciéndose pasar tanto él como su pareja por promotores musicales con la promesa de hacerla famosa. Si bien en la sesión del lunes el acusado aseguró que nunca le hizo tal preposición, los agentes vascos confirmaron la existencia de «varios mensajes» con los que la coaccionaba para mantener «sexo anal y cosas muy explícitas», aseguraron. También declararon los agentes de la Guardia Civil que registraron el domicilio del procesado en Oviedo. En lo que describieron como un «desorden y suciedad» absoluta, localizaron un disco grabador y «todo tipo de material de pornografía infantil y fotos de chicas desnudas». El juicio ha quedado visto para sentencia.