Castañas y clamor vecinal por el Parque del Este de Oviedo

Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:11

Jornada reivindicativa y festiva en el espacio donde reclaman la construcción del futuro Parque del Este de Oviedo. Allí, en La Tenderina, fue donde este sábado se celebró, con un asado de castañas como protagonista, un encuentro que sirvió para visibilizar una demanda histórica y para fortalecer los lazos de una comunidad que lucha por más zonas verdes y equipamientos para sus barrios.

Suso Cañas, portavoz del colectivo, explicó que todas las actividades que organizan buscan «divulgar la idea del parque y de la mejora del barrio». El evento, en el que se asaron unos 50 kilos de castañas y se repartieron 50 litros de sidra dulce de forma gratuita, es parte de una campaña de concienciación que también ha incluido actividades con los colegios e institutos de la zona. De hecho, se expusieron más de 90 dibujos infantiles que reflejaban el sentir de los más pequeños: un anhelo de «columpios, zonas abiertas y verdes».

La jornada tuvo un doble objetivo: por un lado, mostrar la visión de futuro que tienen los vecinos para la zona, un gran pulmón verde que sirva de punto de encuentro y ocio. Por otro, denunciar el estado actual de abandono del área, con ruinas y solares degradados. «Los niños dicen 'queremos un parque a futuro que sea de esta manera', y las fotos que exponemos reflejan las ruinas que han empezado a derruir y que creemos que van a seguir derribando», comentó Cañas. Precisamente, el inicio del derribo de algunas de las casas en ruinas ha sido recibido como un «éxito» y un primer paso positivo por parte del Ayuntamiento.

«Necesitábamos saber que el Ayuntamiento iba a responder, y ya hace más de un año que venimos demandándoselo», afirmó el portavoz vecinal. Los vecinos mantienen la esperanza y un lema claro: «Debajo de esas piedras está nuestro parque».

Al calor de las castañas asadas.