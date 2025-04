La Catedral reabre al turismo con «las cuentas comprometidas tras perder tres meses»

ALBERTO ARCE OVIEDO. Jueves, 2 de julio 2020, 00:46 Comenta Compartir

Hace tres meses y medio que la crisis del coronavirus obligó a cerrar la Catedral a cal y canto, y hace tan solo unas semanas que volvió a abrir sus puertas para la celebración de misas. Ayer, dio un paso más con el regreso de las visitas culturales, pero con horario limitado (de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas de lunes a viernes; y los sábados, de 10 a 13 y de 16 a 17 horas) y la atención de cinco trabajadores, porque la Catedral no se ha escapado a los ERTE.

A las diez de la mañana, el deán, Benito Gallego, montó guardia a la puerta para dan la bienvenida a los primeros turistas y peregrinos. «Pasen y visiten la Catedral, les gustará», animaba a cada uno. No le faltaba razón: «Han sido tiempos duros, sin ingresos», y la falta de visitas ha hecho que «las cuentas del templo estén comprometidas», advirtió en deán; no obstante, admitió, «estamos extremando las precauciones y haciendo todo lo posible por transmitir la necesaria normalidad».

En el interior del templo, un entramado de señales en el suelo dirige un recorrido «de sentido único» que comienza en el punto de venta del billete, rodeado de mamparas, y que está adornado con puntos de desinfección personal a cada esquina. Los grupos no pueden superar las veinticinco personas y es obligatorio el uso de mascarilla en el interior. «Cautela» y «prevención», manifestó el deán, «para que no haya problema». Hasta la fecha, los empleados de la Catedral han dado negativo en las pruebas.

Una vuelta a la normalidad, con una restricción, la sala capitular y la cripta únicamente podrán verse desde el exterior, y en la Cámara Santa solo podrá acoger a veinticinco personas a la vez. «Nos adaptamos, estamos aquí para verla», aseguró el peregrino madrileño afincado en Luxemburgo Javier Gutiérrez mientras observaba las reliquias. «Y también estamos para hacer el Camino Primitivo y comernos unas buenas fabes con almejas y una botella de sidra», añadió, a su lado, Alfonso Querejeta. «Llegamos de milagro, a las siete de la mañana, después de que nos cancelasen varios vuelos», aseguró.

De más cerca, Santander, vinieron Ángel Real y María García, desde Santander, para conocer la ciudad. «Los ovetenses tienen mucha suerte, el Prerrománico, y, por supuesto, la Catedral, son tesoros inigualables», dijo Real.

ERTE y menos empleados

La Catedral intenta recuperar la normalidad, aunque con dificultades. «Hemos perdido mucho estos tres meses, sobre todo mayo, no ha entrado ni un euro en la caja del templo al no haber visitas, ni colectas, y lo estamos gestionando como podemos. No tenemos para pagar las nóminas de los empleados», lamentó el deán. Una parte están acogidos a un ERTE, «que algunos aún no han cobrado», criticó. Una situación que ha propiciado que los horarios se vean modificados para este verano: «Abriremos de 10 a 13 y de 16 a 19, y con cinco trabajadores, no podemos reforzar hasta ocho».

El templo se financia con las entradas. De ahí salen los gastos del día a día y las restauraciones. La localidad general permite ver toda la Catedral, incluyendo la Cámara Santa y el Museo de la Iglesia por siete euros. «Nadie podía haber previsto esta situación, de haberlo hecho no nos habríamos decidido a iniciar la restauración de los retablos de la girola», admitió el deán.

