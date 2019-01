Caunedo reta a Del Páramo a que justifique la modificación de planeamiento en Priorio Agustín Iglesias Caunedo. / M. R. Le acusa de ocultar las exigencias y avales jurídicos que piden los técnicos municipales para poder tramitar el cambio de ordenación G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 19 enero 2019, 02:50

El portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, acusó ayer al concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, de inventarse «la realidad» para seguir «engañando a los vecinos» del entorno de Priorio, al ocultarles de manera deliberada los requisitos y garantías jurídicas y urbanísticas que exigen los técnicos para hacer la modificación. Frente a la afirmación de Del Páramo de que los servicios municipales avalan con «un contundente informe» la revisión parcial del planeamiento de la zona porque aún no se han iniciado los trámites del nuevo Plan General, el líder de los populares expuso que el informe «es claro», pero porque «exige que se justifique el porqué» del cambio específico para Priorio. Una justificación que no existe y que «hasta ahora no consta en el expediente» y que, duda Caunedo, vaya a existir alguna vez.

El popular esgrime que el informe jurídico dice que, para no caer en «una reserva de dispensación» -una ilegalidad urbanística por hacer un ordenamiento singular y ex profeso, en este caso, para Priorio-, «hay que justificar de forma muy clara» las razones que lo avalan y por qué no se aplica esa misma normativa al resto de las canteras.

Esa justificación sigue sin existir, advierte Caunedo, que se pregunta «¿cuáles son los argumentos que se van a emplear que sean solo válidos para Priorio?», donde los vecinos pidieron al Ayuntamiento medidas para frenar la implantación de sendas plantas de betunes y hormigón en los suelos de la cantera de Peñas de Arriba-Peñas de Abajo.

El problema deriva del vigente plan de industrias extractivas del concejo, pactado por Gabino de Lorenzo con los empresarios con el objetivo declarado de ordenar estas explotaciones, pero que permite los usos industriales en los terrenos de las canteras. El líder del PP advierte de que introducir una nueva regulación pensando en el caso de Priorio, puede tener consecuencias, además, en todos los ámbitos de estas industrias y se pregunta si «¿va a poner esto en riesgo la industria extractiva del municipio?».

General y particular

Señala, además, que, según el informe de los técnicos, «para realizar esa modificación», bien sea solo para Priorio o para todas las canteras, «de forma simultánea a la tramitación del Plan General en marcha, se requiere motivar razones concretas y objetivas de interés público», así como justificar su urgencia. De hecho, Del Páramo pareció admitir antes de ayer no tener prisa con la revisión del planeamiento del municipio para no cerrar la puerta al cambio en Priorio: «No vamos a acelerar su recepción (la del documento de prioridades, que los redactores entregaron ya en noviembre) tal y como reclama el PP porque lo único que hay detrás de esta petición es un nuevo intento de dificultar las políticas de este gobierno para impedir la instalación de nuevas industrias extractivas en Oviedo», expuso el edil de Somos Oviedo.

«Ha hecho una interpretación errónea de los informes municipales y está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo», concluyó Caunedo. «¿Cuándo piensa presentar las justificaciones? ¿Quién las va a redactar? ¿Acaso él mismo?», retó.