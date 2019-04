Somos celebra que la mitad de los pisos que se hagan en El Cristo sean públicos

De las ochocientas viviendas que se construyan en los antiguos terrenos del Hospital Unversitario Central de Asturias (HUCA), en El Cristo, la mitad serán de protección oficial. Así aparece reflejado en el documento de prioridades que hoy aprobará la comisión de Urbanismo. Ayer la vicealcaldesa, Ana Taboada, celebró este paso adelante; lo hizo durante una visita a la plantación de árboles en la que niños de quinto de Primaria están involucrados hasta el viernes en el Naranco y donde especificó que una de las preocupaciones de su grupo municipal era que el 50% de los pisos que se construyesen fuesen públicos.

Ahora, la líder de Somos urge el establecimiento de usos temporales en los edificios del antiguo centro sanitario y la construcción del centro social en el parque del Truébano. Dice que las personas mayores de El Cristo no pueden esperar más tiempo a que se inicien las obras, ya que están pasando sus ratos de ocio bajo las marquesinas del autobús de la calle Julián Clavería: «Necesitamos que se empiece a mover la zona. Aparte de empezar cuanto antes con las demoliciones creemos que es importante que haya usos cuanto antes».

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía, Ignacio Cuesta, reclamó ayer por su parte que estos terrenos se aprovechen para «unificar las facultades» que se encuentran dispersas por la ciudad. «Esta parcela lleva cinco años abandonada por el Principado. Nosotros nos decantamos por un modelo de ciudad universitaria de vanguardia al estilo europeo o americano que dé vida al campus durante todo el día y donde haya residencias para estudiantes, instalaciones deportivas, zonas de restauración junto a instalaciones de investigación», apuntó en una nota de prensa en la que también lamentó que la falta de avances durante los últimos cuatro años. «Es de lamentar que el tripartito, con el alcalde a la cabeza, haya perdido un mandato entero sin avanzar un paso en este proyecto presentado por la Universidad».

Esta propuesta, no obstante, no convence a los vecinos. Los miembros de la plataforma SOS Viejo Hospital quieren que en esta parcela de 80.000 metros cuadrados tenga vida durante los doce meses del año y señalan que si se construye un macrocampus universitario durante los meses de verano y de vacaciones lectivas no habrá casi gente.

Mudanza en 2014

El hospital se mudó a La Cadellada hace un lustro y desde entonces la zona, según denuncian los vecinos, está parada. Un centenar de negocios han cerrado sus puertas en las calles aledañas y recientemente también lo ha hecho La Gruta. Es por ello que urgen un plan para evitar que la zona siga degradando y el precio de la vivienda continúe bajando.

Ahora, la tramitación administrativa avanza con la aprobación del documento de prioridades en comisión y después este informe se debatirá en el último Pleno ordinario del mandato que tendrá lugar a principios de mayo. A continuación, veinte días de información pública.