El PP censura que la Universidad Popular tiene menos plazas con más presupuesto Una de las actividades de la Universidad Popular. / P. LORENZANA D. L. Martes, 28 agosto 2018, 00:37

La concejala del PP Belén Fernández Acevedo criticó ayer que la Universidad Popular de Oviedo (UPO) no es «nada nuevo bajo el sol» y además representa un modelo de «gestión deficiente, por no decir simplemente mala». Así, recordó que la UPO se fundó sobre la Enseñanza para Adultos «desarrollada durante años por el PP», que en 2014 «tuvo un coste cercano a los 68.000 euros con un cómputo global de 2.039 participantes». A año siguiente, «con menos recursos aún», 65.000 euros, consiguió «2.041 participantes».

En cambio, «entre junio de 2015 y septiembre de 2016, el tripartito no desarrolló ninguna actividad propia», y el curso 2016-2017 «con un presupuesto de 125.865 euros, los participantes han sido 2.303». Cifra que se redujo a 1.550 alumnos el curso siguiente y que este próximo cuenta con 1.990 plazas y 88.968, euros. «Para este viaje, que de novedoso no tiene nada, no se necesitaban estas alforjas tan caras», censuró la edil. También afeó la eliminación, en la oferta actual, de los cursos de español para extranjeros y de ajedrez.