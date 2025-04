Los jubilados vuelven a la calle en Oviedo en defensa de unas pensiones dignas

efe Lunes, 16 de diciembre 2019, 18:31 | Actualizado 19:14h. Comenta Compartir

Un centenar de jubilados se ha manifestado este lunes en el centro de Oviedo para reclamar unas pensiones públicas dignas y que se ponga fin al copago farmacéutico porque, según la portavoz de la coordinadora asturiana del colectivo, María Teresa Dopazo, «la gente se ve obliga a elegir entre comer o pagar los medicamentos».

La manifestación partió pasado el mediodía desde la estación de tren de la capital asturiana y discurrió bajo la lluvia por la calle Uría hasta la sede de la Junta General del Principado donde cuatro representantes de la coordinadora asturiana por la defensa del Sistema Público de Pensiones tenían previsto reunirse con diputados del PSOE, Ciudadanos, Podemos e IU.

El encuentro servirá también para pedir su apoyo y que se sumen a la proposición no de ley que van intentar aprobar en todos los parlamentos regionales para dirigirse al Congreso e intentar que se brinden las pensiones y que éstas no queden a merced de los gobernantes de turno y de si deciden o no subir las pensiones de acuerdo al IPC.

Por el momento, Dopazo ya ha advertido de que el 1 de enero los jubilados españoles verán revalorizadas sus pensiones un 0,25 por ciento dado que no hay aprobados unos presupuestos para 2020 , «con lo que un año más se pierde poder adquisitivo».

Los pensionistas con el apoyo de organizaciones sociales y juveniles, reclaman que como mínimo las pensiones se revisen anualmente en función der la inflación y que la pensión mínima alcance los 1.080 euros o que se iguale con el Salario Mínimo Interpforesional, de 1.200 euros.

La discriminación salarial en función del género también debe acabar, según el colectivo, que pide también que no se penalice la prejubilación o jubilación anticipada de quienes llevan más de 40 años trabajando o que se aumenten las pensiones por incapacidad.

La movilización de hoy se lleva a cabo en todo el país con la que los jubilados quieren conseguir también mejoras en el uso del transporte público, la sanidad, la educación o los servicios a la dependencia de las personas más vulnerables.