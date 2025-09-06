El Centro Asturiano corre por Javi: «El cariño es la mejor medicina» La recaudación de la Carrera Atlética de Montaña, con un centenar de participantes, se destina a la investigación de la enfermedad Nedamss

Las fiestas del Centro Asturiano de Oviedo vivieron este sábado una de sus citas más esperadas: la celebración de la 32 Carrera Atlética de Montaña-Monte Naranco, una prueba que unió deporte, resistencia y, sobre todo, solidaridad.

La salida y llegada tuvo lugar en el propio club, a las once de la mañana, con 105 participantes y 30 de fila 0, dispuestos a desafiar las pendientes del Naranco. Más allá del esfuerzo físico, la carrera tuvo un propósito mucho mayor: toda la recaudación fue destinada íntegramente a la asociación El Ángel de Javi, que busca financiación para una terapia experimental destinada a tratar la enfermedad Nedamss, un trastorno neurodegenerativo con regresión neurológica que padece Javi. «Esta es la mejor medicina, de esas que no se compran en la farmacia: el cariño de toda la gente», afirmó emocionada su madre, la doctora Ana Piera, tras cruzar la meta con su hijo.

La familia recuerda que el objetivo es reunir un millón de euros para acceder a la terapia, y apela a la solidaridad colectiva. «Creemos que es importante remarcar que la donación desgrava a Hacienda en un 80%. Si das 250 euros, Hacienda te devuelve 200. Ese grano de arena puede marcar la diferencia», insistió Piera.

En lo deportivo, Sergio Paredes se alzó con la victoria en 48 minutos. Le siguió Marcos García, con un tiempo de 48 minutos y 55 segundos. En categoría femenina, Eva María Abraña fue la ganadora con poco más de una hora.