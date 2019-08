«El Centro Asturiano llegó a ser un sanatorio donde se hacían cirugías» Alejandro Braña en la sede del Colegio de Médicos de Asturias, en Plaza América. / MARIO ROJAS Alejandro Braña, traumatólogo y presidente del Colegio de Médicos de Asturias Se centrará en la «excelencia» de la institución y sus orígenes sanitarios durante el pregón con el que abrirá mañana las fiestas IVÁN GARCÍA OVIEDO. Domingo, 1 septiembre 2019, 01:46

Alejandro Braña (Oviedo, 1950) dará mañana el pistoletazo de salida a las fiestas del Centro Asturiano de Oviedo con la lectura del pregón. Jefe de la unidad de Traumatología en el HUCA, ocupa desde 2013 la presidencia en el Colegio de Médicos de Asturias. Valora el gesto que han tenido desde la institución brindándole esta oportunidad, menciona el nuevo rol de Alfredo Canteli y confiesa que aunque ha solicitado ya ser socio del club «todavía no lo soy». Se encuentra en la lista de espera, esas que le gustaría que no hubiese en la sanidad pública.

-¿Cómo se pusieron en contacto con usted para que diese el pregón?

-Me lo comunicaron a través de una carta a finales de abril escrita por el actual presidente. Me hizo mucha ilusión, lo agradecí mucho y acepté como es natural. No sé los motivos pero entiendo que les parecería adecuado por el cargo que represento.

-Unas fiestas especiales porque marcan el comienzo de las actividades de septiembre...

-Exacto, yo creo que Oviedo a partir de septiembre despierta del letargo de verano. Además, de forma vibrante: empieza el curso escolar, el universitario, empieza a funcionar la administración; y vienen las potentes fiestas de la ciudad, San Mateo, que ya marcan la revolución de septiembre. Pero todo esto empieza con la fiesta patronal del Centro Asturiano, que son las primeras que hay. Son muy densas, con mucho contenido y muchas actividades.

-Y además se espera que haya bastante gente...

-Son cerca de 18.000 socios. Evidentemente, todos no van a ir. O al menos no a la vez. Pero da cuenta de que el Centro Asturiano es una sociedad muy importante, con muchos activos y muchos servicios.

-¿Es usted socio?

-Todavía no, aunque he enviado la solicitud y espero que me admitan pronto.

-Además, son las primeras con Canteli desde el otro lado, de alcalde.

-Cierto. No voy a decir que es una costumbre, pero ya es más que una excepción. Ya ha habido dos alcaldes de Oviedo presidentes del Centro Asturiano. Mi amigo Luis Riera y ahora Alfredo Canteli.

-¿Tiene trato con él?

-Nos conocemos y nos estimamos. Tenemos buena relación.

-¿Tiene preparado el discurso de este lunes?

-Sí, claro.

-¿Sobre qué va temas va a girar el mensaje?

-Voy a tocar varios temas, pero dos aspectos a resaltar. En primer lugar, la excelencia como sociedad del Centro Asturiano. Lo voy a hacer desde varios enfoques. Y en segundo lugar, la historia del centro, que en sus orígenes fue un sanatorio. Entonces, ligado a mi dedicación a la Medicina y a mi sesgo pues voy a hacer unas cuantas reflexiones sobre lo que pudo ser y no fue. Allí se atendieron a pacientes con patologías médicas, sobre todo tuberculosis, y se practicó alguna cirugía de la época.

-¿Algún truco para hacer el discurso?

-Soy muy cuidadoso con el límite de las palabras o de tiempo. Un consejo que escuché una vez es que un discurso tiene que tener buen comienzo, buen final y que lo que va en medio sea lo más corto posible (ríe).

-Pasando al tema profesional, ¿qué valoración hace de la sanidad en Asturias?

-La Medicina en Asturias tiene un nivel muy alto. Tenemos una muy buena dotación tanto en la sanidad pública como en la privada. Se facilita mucho la asistencia a todos los asturianos. Ya desde siempre la Medicina ha sido muy valorada en nuestra sociedad porque en las encuestas que se hace siempre salimos bien parados. Claro que tenemos problemas y necesidades de mejorar, como por ejemplo en las listas de espera. Aunque hay que entender que cada vez las personas viven más y que tener una lista de espera a cero es imposible.

-¿Cómo valora los cinco años del HUCA?

-El cambio ha sido muy positivo. Hizo cinco años en el mes de junio y fue una operación modélica de trasvase. Estamos en un hospital que no se parece en nada al que teníamos antes y se trabaja con una tecnología diferente.

-¿Afectó a los protocolos de seguridad que el mes pasado se lanzase un individuo al vacío por una de las ventanas?

-Seguridad cien por cien es imposible. En este caso el paciente forzó la ventana, entonces es complicado. En las prisiones, de vez en cuando, aparece una persona colgada. El riesgo siempre va a estar ahí pero el trabajo es minimizarlo. Por desgracia, a veces tiene que ocurrir un problema para que se ponga remedio.