«El Centro Asturiano es un vergel; solo queda el gimnasio y cerrar fincas» El nuevo presidente del Centro Asturiano, ayer, en el club. / A. PIÑA José Manuel Granda. Nuevo presidente del Centro Asturiano de Oviedo «Me conformo con que la gente eche en falta lo menos posible a Canteli, que no digan que esto es un desastre», desea el nuevo presidente SUSANA NEIRA OVIEDO. Martes, 15 enero 2019, 03:08

Jose Manuel Granda, de 72 años, ya preside el Centro Asturiano de Oviedo, tras la junta directiva de ayer por la tarde donde Alfredo Canteli presentó su renuncia para optar a la Alcaldía en las próximas elecciones. Granda coge el relevo al menos hasta noviembre, cuando se convocarán nuevas elecciones. «No me atrevo a decir nada», explica sobre su futuro. Este ovetense, que nació a quinientos metros del club de campo y socio desde hace cincuenta y tres años, toma las riendas de una institución que agrupa a unos 17.500 socios y tiene 43 empleados. Explica que no quedan grandes proyectos por hacer: solo el gimnasio en la antigua piscina, una obra que rondará el medio millón de euros, y cerrar fincas.

-Ha sido todo muy rápido en los últimos días.

-No sabía nada de nada. La primera conversación de ese tema fue el miércoles, cuando había mucho comentario por Oviedo pero no estaba hecho lo de Alfredo. De ahí pasamos a ir al Reconquista.

-¿Cómo se lo dijo?

-Mantenemos una relación tan estrecha que todos los días nos veíamos en el Centro por la mañana, tomábamos un café y luego cada uno a su trabajo. Ese día me dijo que subiera pronto, que quería hablar conmigo: me comentó que se quería presentar a la Alcaldía y según los estatutos yo debería ser su sustituto.

-¿Qué le contestó?

-Que sí, yo no puedo decirle a Alfredo no a nada, es mucho lo que le debo ya no del Centro, sino de otras cosas.

-Tienen una relación estrecha y muchas coincidencias.

-Ambos tenemos 72 años, él los cumplió en julio y yo en agosto, y venimos de la banca, él con puestos superiores al mío. Incluso los dos bancos, Central y Banesto, estuvieron a punto de fusionarse.

-¿Cómo es el Centro Asturiano del que toma las riendas?

-Exquisito. No se parece en nada al Centro Asturiano que cogió Alfredo, que estaba derruido, en mal estado de conservación, e hizo un verdadero milagro. Trabajó muchísimas horas durante diecinueve años y deja un centro que es un vergel. No hay grandes obras pendientes.

-Está el tema del gimnasio...

-Y cerrar fincas, pero no son temas que apuren ni que supongan un coste excesivo.

-El gimnasio es la obra pendiente de este mandato. ¿Dará tiempo?

-Los permisos no son fáciles en este momento, tardan mucho, y no sabemos. No me atrevo a decir que sí ni que no, hay que llevar esta obra despacio y esperar a esos permisos. Quizá sea algo más de medio millón de euros.

-¿Hará algún cambio más?

-Desde ahora y hasta noviembre me conformo con que la gente eche de menos lo menos posible la falta de Alfredo, que no digan 'menudo desastre'. Quiero seguir la misma pauta, el mismo orden que él.

-¿Se presentará a las elecciones de noviembre?

-Ahí sí que no me atrevo a decirle nada.

-Canteli tiene fama de ser estricto. ¿Se parece en eso?

-Es un hombre recto, que va el primero en cabeza de la marcha. Es el mayor trabajador de todos lo que estamos en la directiva, si marca una pauta hay que seguirle, pero es un hombre ordenado. A simple vista no lo parece pero tiene un corazón de oro. Yo llevo diecinueve años al lado de él: o eres como él o ya me hubiese ido. Hay discrepancias como en todas las juntas directiva, pero siempre por el buen camino y llegando a acuerdos.

-Usted lleva cincuenta y tres años como socio...

-De aquélla cortejaba con mi mujer y pagaba seis pesetas por ella, como socia colaboradora. No me acuerdo lo que pagaba yo, antes no había esa entrada.

-¿Y por qué se unió?

-Nací a quinientos metros. Me hice socio por afinidad al Naranco, soy un 'naranquín' de pura cepa. Viví allí con mi mujer y mi hijos, y luego ya bajé a vivir por los colegios...

-Ha ocupado varios cargos en la institución, con especial peso en el área de cultura. ¿De qué se siente más orgulloso?

-De que Alfredo me llamara para ser directivo y la Marcha a Covadonga, que la llevé muchos años. No creo que haya hecho muchas cosas, pero siempre fui un trabajador constante y di lo que se me pidió.

-¿Y si le llama ahora para la política?

-No creo, sería un político fatal.

-Asegura Canteli que la ciudad está triste. ¿Cómo la ve usted desde el Naranco?

-La veo aún más triste, aún peor. Está mucho peor que hace cinco años.

-¿Cómo espera que sean sus relaciones con el Ayuntamiento en caso de que Canteli sea alcalde?

-No dudo de que lo conseguirá, seguro que serán buenas, como hasta ahora. Si la salud le permite estar ocho años, Oviedo estará como nuevo.

-¿Espera recuperar la subvención municipal?

-No se entiende que el Centro Asturiano, con la cantidad de chavales que practican allí deporte y lo importante que es para Oviedo, no la tenga, siempre por los cauces administrativos que sean necesarios.