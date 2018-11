El Principado reconoce que el centro de menores de Loriana está saturado El centro de menores de Loriana. / MARIO ROJAS La consejera Pilar Varela avanza que se reubicará a internos y pide a los vecinos de San Claudio que «confíen» en las administraciones CECILIA PÉREZ OVIEDO. Miércoles, 14 noviembre 2018, 02:53

El Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Loriana tiene capacidad para treinta y seis residentes pero actualmente hay cerca de sesenta. Lo reconoció ayer la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, a preguntas de este diario tras unas jornadas sobre teleasistencia celebradas por Cruz Roja. «En Loriana hay más menores de los que debía de haber, pero ya estamos generando otros dispositivos para atenderlos», puntualizó. Soluciones que pasan, aseguró, por reubicarlos en otros lugares.

La socialista no dudó en abordar el tema de las quejas y denuncias vecinales tras el acoso que, supuestamente, sufre una menor de la localidad por parte de un grupo de jóvenes del centro. Una situación que motivó una recogida de firmas, 6.000 para ser exactos, pidiendo el cierre de la institución. Sobre este caso concreto y sobre el resto de quejas de residentes, que claman por una mayor seguridad en la zona ante algunos hechos vandálicos provocados por un grupo de menores del centro, Varela pidió «confianza porque tanto el Principado como el Ayuntamiento están trabajando sobre el problema. Estamos a disposición de los vecinos de San Claudio», incidió.

Defendió que hay que buscar una solución para «todo aquello que perturbe la convivencia» y que para «eso estamos en un estado democrático y de derecho. Debemos tener confianza en nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en los jueces. Diría confianza con todas las administraciones», incidió.

Control regional

La responsable de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales explicó que todos los menores que llegan a Loriana llevan un control, ya que todos ellos vienen de la mano de la Policía Nacional y de Fiscalía de Menores. «Que nadie piense que el sistema no está bien ordenado». Varela argumentó que al tratarse de menores extranjeros no acompañados no se rigen por los mismos cauces que el resto de tutelados por el Principado de Asturias. De hecho la gestión de los Centros de Menores Extranjeros No Acompañados la llevan a cabo organizaciones sin ánimo de lucro, como es el caso de Loriana que gestiona la Fundación Cruz de los Ángeles. «Son menores no acompañados de 13 a 16 años con un proyecto migratorio de resolver su vida. Hay que ponerse en su piel. El Principado está trabajando con muchísima seriedad y rigor sobre cómo hacer experiencias de incorporación positiva de estos menores que llegan a Asturias», defendió Varela.

Por ello, incidió en mostrar su total «disposición» hacia los vecinos de San Claudio, porque «estamos trabajando con seriedad y rigor con las entidades sin ánimo de lucro y creo que la situación está totalmente controlada».

Por su parte, el presidente de VOX Asturias, Rodolfo Espina, pidió ayer el cierre del centro de Loriana. «Es muy bonito, muy progre, un centro de menores no acompañados, cuando quien los debe sufrir son los vecinos y no la consejera de Servicios y Derechos Sociales. Debería denominarse centro de menores abandonados», indicó en una nota de prensa.