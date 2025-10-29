El centro de menores Los Pilares de Oviedo reabrirá «en diciembre» tras una inversión de 2,7 millones

Las obras, y más cuando se trata de una reforma integral como esta, siempre se alargan más de lo previsto. Así ha ocurrido, una vez ... más, con la modernización del centro de menores Los Pilares de Oviedo cuyos 32 jóvenes usuarios y 80 trabajadores regresarán tras más de un año y medio realojados en el Materno Infantil «a mediados de diciembre». Este es el último plazo dado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para la reapertura del equipamiento, que ha supuesto una inversión de 2,77 millones de euros, financiada con fondos del Mecanisno de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

A la espera de los últimos remates en el edificio, el departamento regional dirigido por Marta del Arco ya ha adjudicado los contratos para la instalación de mobiliario (desde camas a colchones o sofás y cunas) por 144.794 euros. La instalación se desarrollará durante las próximas semanas.

Con la apertura en diciembre culminará una de las mejoras más ambiciosas que se ejecutan actualmente en Oviedo por parte de esta consejería. Una obra que comenzó en junio de 2024 con un objetivo claro: modernizarlo para adaptarlo al nuevo modelo residencial, con «grupos de convivencia, entornos acogedores, protectores y más hogareños». Para ello se han redistribuido espacios, se ha mejorado la accesibilidad y la eficiencia energética, así como la funcionalidad de las instalaciones. El edificio, que abrió sus puertas en 1986, se había quedado obsoleto.

Durante todos estos meses, la constructora adjudicataria de la obra, Sardalla Española, ha reformado al completo el edificio de 2.300 metros cuadrados, con planta baja y cuatro bloques más de dos plantas. Tanto por fuera, como se puede apreciar dando un paseo por las inmediaciones, como por dentro. Siguiendo el proyecto de la consejería, han adecuado las habitaciones dobles e individuales, que cuentan con baños y recepción. Cuando regresen los menores y la plantilla, se encontrarán también con nuevas salas para educadores, un comedor ampliado, un nuevo gimnasio, vestuarios y salas de reuniones. Las obras han permitido también cerrar los accesos a las terrazas, ya que se habían registrado situaciones complicadas para los usuarios.

Otra reforma

Termina esta remodelación y comienza otra muy importante. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar adjudicó por 2,6 millones de euros a la UTE Turing-Ogensa formada por Obras Generales del Norte S. A. y Taller de Urbanismo e Ingeniería S. L.– a principios de agosto la adaptación de espacios del Materno Infantil, en el parque de Invierno, como centro de referencia en Europa –el segundo de España tras Extremadura– para enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). La previsión es que abra sus puertas a finales de 2026 o principios de 2027 para atender a las personas en avanzado estado de la enfermedad, así como a sus familiares. Cada una de sus quince habitaciones contará con aseo. Se adecuarán zonas comunes, todas ellas adaptadas, como los aseos, recepción, estancia de sala de estar, salón comedor y de televisión, sala de visitas, sala de fisioterapia y gimnasio, terrazas, jardines y patio central, despachos para personal sanitario, vestuarios y sala de estar, zona de personal administrativo y de dirección del centro o sala de reuniones.