El reformado centro de menores Los Pilares. Mario Rojas

El centro de menores Los Pilares de Oviedo reabrirá «en diciembre» tras una inversión de 2,7 millones

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar comenzará ahora la instalación del mobiliario mientras ultima la reforma integral

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 07:24

Las obras, y más cuando se trata de una reforma integral como esta, siempre se alargan más de lo previsto. Así ha ocurrido, una vez ... más, con la modernización del centro de menores Los Pilares de Oviedo cuyos 32 jóvenes usuarios y 80 trabajadores regresarán tras más de un año y medio realojados en el Materno Infantil «a mediados de diciembre». Este es el último plazo dado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para la reapertura del equipamiento, que ha supuesto una inversión de 2,77 millones de euros, financiada con fondos del Mecanisno de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

