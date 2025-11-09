El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio. Alex Piña

El Principado refuerza la seguridad en el centro de menores de Sograndio con 14 nuevos efectivos

La Consejería de Hacienda aumenta a 2,5 millones de euros el contrato de seguridad, frente a los 1,7 millones del anterior

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:10

Comenta

Los trabajadores del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, llevan tiempo denunciando falta de medios e inseguridad en su ... puesto de trabajo debido a todo tipo de situaciones, entre las que se cuentan agresiones o fugas, y que se agravan durante los fines de semana, cuando hay menos personal. Mientras el Gobierno del Principado toma la decisión de ir a una renovación integral del centro o construir otro nuevo, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha llevado a cabo una importantísima medida para mejorar las condiciones de trabajo. La cartera que dirige Guillermo Peláez ha formalizado el nuevo contrato de seguridad del centro, que comenzó a operar el pasado día 1. El presupuesto se ha aumentado hasta los 2,5 millones de euros frente a los 1,7 millones del contrato anterior y supondrá un sustancial aumento de efectivos.

