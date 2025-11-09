El Principado refuerza la seguridad en el centro de menores de Sograndio con 14 nuevos efectivos

Los trabajadores del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo, llevan tiempo denunciando falta de medios e inseguridad en su ... puesto de trabajo debido a todo tipo de situaciones, entre las que se cuentan agresiones o fugas, y que se agravan durante los fines de semana, cuando hay menos personal. Mientras el Gobierno del Principado toma la decisión de ir a una renovación integral del centro o construir otro nuevo, la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha llevado a cabo una importantísima medida para mejorar las condiciones de trabajo. La cartera que dirige Guillermo Peláez ha formalizado el nuevo contrato de seguridad del centro, que comenzó a operar el pasado día 1. El presupuesto se ha aumentado hasta los 2,5 millones de euros frente a los 1,7 millones del contrato anterior y supondrá un sustancial aumento de efectivos.

Tal y como se había comprometido, «el nuevo servicio supone un importante refuerzo presupuestario», advirtieron fuentes de la consejería durante el mediodía de este domingo a través de una nota de prensa. Este incremento «permitirá mejorar de forma significativa el servicio de seguridad», continuaron. Así, una de las principales novedades es el aumento del número de efectivos, que pasa de 35 a 49 profesionales, lo que supone un refuerzo de 14 personas respecto al contrato anterior.

Más medios

Además, se modernizarán los medios tecnológicos y materiales disponibles. Entre las mejoras previstas se incluye la ampliación del sistema de videovigilancia mediante la instalación de nuevas cámaras, así como la mejora del sistema de antenas de repetición, lo que permitirá una mayor cobertura para las emisoras y walkies utilizados por el personal de seguridad.

El contrato también contempla la incorporación de un vehículo equipado con mampara de protección, destinado a los traslados autorizados de internos, siempre acompañados por personal del centro.

«Esta actuación forma parte de una estrategia integral impulsada por la Viceconsejería de Justicia, que en los últimos meses ha abordado diferentes líneas de actuación en Sograndio», abundaron las mismas fuentes del Ejecutivo autonómico. Entre ellas se encuentran la renovación de la dirección del centro, realizada en abril, la actualización de protocolos, el refuerzo de las instalaciones y la redefinición del proyecto socioeducativo.

«El objetivo es consolidar la misión del centro como espacio de reinserción social para menores, garantizándoles oportunidades reales de futuro tras su paso por Sograndio», sentenciaron.