«Las personas que están en el centro de toxicómanos no generan conflicto en la calle» Javier, José Alfredo, Erika y Eugenia, usuarios del CEA, delante del huerto y la casa en la que Cáritas tiene en la travesía Francisco González Argüelles. / ALEX PIÑA Cáritas atiende en Ventanielles a diez usuarios en proceso de rehabilitación y a seis consumidores ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Martes, 18 diciembre 2018, 03:17

A las ocho y media de la mañana suena el despertador en el Centro de Encuentro y Atención (CEA) de toxicómanos en Ventanielles, atendido por Cáritas. En la casa, en la travesía Francisco González Argüelles, sus dieciséis residentes comienzan a desperezarse. Diez están en proceso de rehabilitación, mientras otros seis aún son consumidores, pero todos encaran su nueva vida con una meta común: intentar reducir el consumo de sustancias.

Desayunan juntos en la cocina, y después cada uno asume su tarea. A unos les toca limpiar, a otros encargarse de la comida. Las tardes, son más relajadas. Y el parchís, es uno de los juegos mesa que siempre tiene a algunos aficionados alrededor. A las once de la noche, las puertas se cierran. Todos tienen algo que contar, alguna frase para ayudarse, en una estancia que suele oscilar entre las dos semanas y algo más de medio año.

No están solos. Las veinticuatro horas del día están arropados por siete profesionales, siete voluntarios y alumnos en prácticas de la Universidad. En turnos, les acompañan todo el rato, hasta para salir a hacer recados, que casi nunca lo hacen solos.

«El CEA convive con normalidad en el barrio y nos sentimos integrados»

«Cuando la gente viene a nosotros es porque está cansada de la calle. Somos un centro de contención y durante el periodo que estas personas están aquí no crean un problema en la vía pública, no generan conflicto». Lo dice Luisi Espina, responsable del CEA, que ha abierto las puertas a EL COMERCIO, en defensa de aquellas voces que no quieren que los usuarios sean sus vecinos.

Cáritas acaba de adquirir una nueva casa en la carretera de Abuli. Tras diecinueve años atendiendo a toxicómanos en Ventanielles han decidido mudarse por dos motivos: el primero, las instalaciones se han quedado pequeñas y el segundo, el Plan General de Ordenación Urbana ha 'dibujado' un vial justo donde ahora está su hogar.

El cambio ha desembocado en polémica. Los vecinos de Cerdeño, prácticamente, se han erigido contra quienes serán sus próximos vecinos en una vivienda que les espera en la carretera de Abuli. Rechazan de plano el cambio. Han colgado en las fachadas de sus viviendas carteles negros que rezan: 'Aquí no' o 'Toxicómanos, aquí no'. Y también han hecho lo propio en la nueva casa adquirida por Cáritas.

Argumentan que no quieren gente problemática conviviendo con ellos, que dejan «las calles llenas de jeringuillas». Así se lo trasladaron en una reciente reunión a la secretaria general de Cáritas, Mari Luz Baeza, y a la coordinadora del proyecto Personas Sin Hogar, Pili Díaz, que tuvieron que abandonar el encuentro ante el tenso ambiente y las acusaciones de «mentir» sobre la supuesta integración pacífica de los usuarios en el barrio de Ventanielles durante casi dos décadas. «El CEA convive con normalidad en el barrio y nos sentimos integrados», defendieron.

Los exámenes médicos a los usuarios de la casa son continuos. Cuando ingresan se les somete a un chequeo y después se suceden las revisiones. Ahora, hay seis personas que aún están enganchadas, pero el consumo dentro de las instalaciones está prohibido, explican las responsables.

Cáritas también tiene un programa de intercambio de jeringuillas para «prevenir» que queden tiradas en la calle, como critican los vecinos, y desarrolla un proyecto en la iglesia de Ventanielles. El año pasado atendió a 81 familias y se invirtieron 29.507 euros. Asimismo, colabora con la asociación Ventanielles en actividades y eventos.