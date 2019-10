«Hay que ser muy cernícalo para no darse cuenta de los problemas de los vecinos de El Antiguo» 'Miguelo' posa en la plaza de Trascorrales. / MARIO ROJAS El empresario del ocio, Miguel García, 'Miguelo', propone adelantar dos horas el cierre de todos los establecimientos hosteleros CECILIA PÉREZ OVIEDO. Lunes, 21 octubre 2019, 01:19

Nadie conoce tan bien la situación que vive el ocio nocturno de la zona de El Antiguo como Miguel García, 'Miguelo'. Lleva más de cuarenta años promoviendo, gestionando y trabajando en este sector. Él mismo se define como «la persona que, junto con mis socios, más ocio ha creado en Oviedo». Comenzó en la década de los ochenta con un pub en la calle Argüelles llamado Plató. Le siguieron muchos hasta llegar a regentar más de una docena. Eran otros tiempos.

Hoy la situación que se vive en el casco histórico es muy distinta. «El Antiguo que yo conocí hace cuarenta años era una zona muy conflictiva llena de yonquis y de navajeros. Su evolución la veo muy positiva porque, desde hace varios años hasta hoy, cada vez hay menos locales de copas». Lo dice a pesar de que regenta actualmente cuatro establecimientos hosteleros, entre locales de ocio nocturno y restaurantes, todos en El Antiguo.

La zona de movida donde se congrega la mayor parte de los bares de copas se ha reducido a dos calles concretas: Mon y Altamirano. El empresario cifra entre un 30 y 40 por ciento el número de establecimientos que han bajado la persiana de forma definitiva, la mayor parte de ellos locales grandes.

Aún así, reconoce que el casco antiguo en particular y Asturias en general «sufren de una saturación nocturna de los bares de copas que es poco más que inaguantable por parte de los vecinos». Lo afirma sin tapujos porque «hay que ser muy cernícalo para no darse cuenta que los vecinos del casco histórico sufren de jueves a domingo» esas consecuencias.

La solución que propone no pasa tanto por reducir el número de locales pero sí por adelantar su horario de cierre nocturno. «En Oviedo las discotecas cierran a las ocho de la mañana, pero sin embargo en Ibiza, y estamos hablando de la cuna del ocio nocturno, en pleno agosto cierran a las siete. En el País Vasco, por ejemplo, vas a cenar a las once de la noche y se ríen de ti», ejemplificó.

En este sentido, 'Miguelo' defiende que se adelante dos horas el cierre de todos los establecimientos hosteleros: desde bares de copas, discotecas, hasta restaurantes. «Lo que no puede ser es que una cafetería, un bar o un restaurante pueda cerrar a las dos y media de la mañana. A esas horas la mayor parte de Europa está en el quinto sueño mientras aquí estamos dando cenas». Esto trae consigo, según explica, que la gente retrase la hora de las copas y como consecuencia se alargue el horario del ocio nocturno con el beneplácito de los horarios de cierre estipulados actualmente. «Parece mentira que las asociaciones de hostelería no lo vean», lamenta.

El horario de cierre «ideal» que se debería manejar pasaría por cerrar los restaurantes a las doce y media de la noche; a las cuatro y media de la madrugada los bares de copas; y las discotecas a las seis y media. En definitiva, reducir todos los horarios dos horas «pero para cumplirlos», incide 'Miguelo'.

Las licencias

El caso de El Antiguo es peculiar. Vive una paradoja en materia de bares de copas. Por un lado, 'Miguelo' reconoce la saturación que sufren ciertas calles pero también la existencia de establecimientos cerrados. El «desorbitado precio de alquiler» lastra la reactivación. «Hay locales de copas que están cerrados cuyos propietarios piensan que van a poder alquilarlos en 1.500 euros». El empresario explica que esto no es posible por un motivo relacionado con la duración de las licencias de música amplificada. «La licencia tiene vigencia por un año. Si tardas doce meses en abrir el local la pierdes». Y en este punto es donde 'Miguelo' ve una oportunidad para atraer nuevos negocios al casco histórico. «En el momento que pierde la licencia de música, ese local no va a valer nada más que para otro tipo de negocio que no sea un bar de copas, con lo cual el propietario no tendrá más remedio que bajar la renta porque si no estará durante mucho tiempo cerrado. Esta es una de las fórmulas para que puedan ir los comerciantes de día a El Antiguo porque nadie que venda cerámica o quiera poner una frutería va a ir a ningún sitio pagando 1.500 euros de renta».

Otra de las fórmulas que defiende es fomentar nuevas prestaciones fiscales como la rebaja del IBI para los propietarios de viviendas en El Antiguo con el objetivo que puedan facilitar alquileres más baratos o fomentar los incentivos fiscales para la rehabilitación de El Antiguo en su conjunto.