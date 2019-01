El Ayuntamiento de Oviedo y Defensa aceleran para cerrar la cesión de La Vega antes de mayo El ministerio quiere atar garantías económicas ante el supuesto de que se recalifiquen los terrenos«Hay un compromiso firme por parte del Estado», avanza Cristina Pontón ante la reunión que tendrán hoy ambas partes ROSALÍA AGUDÍNGONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Martes, 15 enero 2019, 03:08

Cambio de planes. Primero la propiedad y luego los usos. El Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa esperan cerrar hoy un protocolo 'exprés' para acelerar la cesión de la antigua fábrica de armas, si es posible, antes de mayo. La decisión supone dejar atrás las previsiones del documento anterior, en el que ambas partes fijaban un proceso negociador sobre la reversión en paralelo a la tramitación urbanística y durante el cual el Estado permitiría usos temporales compatibles con la futura ordenación del recinto.

Según informó ayer la concejala delegada de Patrimonio, Cristina Pontón, el objetivo ahora es cerrar un «calendario» con las actuaciones: «Tras cerrar el acuerdo político empezarán los trámites administrativos por parte de ambas entidades (el Ayuntamiento y el ministerio) y se tendrá que hacer una tasación de los terrenos», añadió ayer antes de la reunión prevista para hoy, a la que asistirán el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, el director general de Infraestructuras de Defensa, el vicealmirante José Francisco Pérez-Ojeda, y representantes del equipo de gobierno.

En concreto, los técnicos de ambos lados deberán acordar el precio que pagará el Ayuntamiento por las doce hectáreas. La propiedad antes que los usos, aunque no se excluye la opción de que el ministerio ceda de forma anticipada y en precario una pequeña parte de las instalaciones. Lo que serviría para, si se complica el traspaso de la propiedad, hacer visible el acuerdo y la entrada del Ayuntamiento en el recinto, tal y como ha podido saber este periódico.

Por ahora los plazos para la reversión de los terrenos aún no están fechados con exactitud. Desde el Ayuntamiento se alega que el procedimiento es «muy enrevesado» y requiere de un calendario «un poco flexible». «No conviene hacer las cosas con demasiada prisa y no puedo asegurar que la cesión pueda estar antes de las elecciones», se escudó ayer Pontón para a renglón seguido apuntar que la aspiración de los usos temporales sigue vigente. «No cejamos en el intento y esperemos que sea así».

Un giro respecto a la anterior postura. Aún en noviembre, el alcalde, Wenceslao López, ante la complejidad del proceso, abogaba por aplazar el debate sobre los usos para «cuando haya soluciones definitivas» para no «generar distorsiones», lo dijo en un intento de frenar a sus socios de Somos que urgían usos temporales tras el éxito de la iniciativa de la Fundación Princesa 'Fábrica Scorsese'.

El cambio de rumbo trae consecuencias. Defensa quiere garantías de que una vez que ceda la propiedad de la fábrica, el Ayuntamiento no aproveche para dar un 'pelotazo' residencial. La precaución no está de más con elecciones locales a la vuelta de la esquina y la sombra de las generales planeando el calendario. El ministerio, entonces dirigido por la popular María Dolores de Cospedal, ofreció hace un año al Ayuntamiento una valoración de los terrenos casi de amigo. Los 118.730 metros cuadrados de suelo, con la edificabilidad actual de la parcela (0,46 metros construidos por metro de suelo) y el precio de venta de metro industrial en Oviedo, alrededor de 600 euros por metro cuadrado, tomando como referencia el precio del metro industrial en el polígono de Olloniego y no el del Espíritu Santo, más cercano y más caro. Una cifra que es «negociable» y que mejora con mucho los 50 millones que en anteriores negociaciones pidió el ministerio al entonces alcalde, Agustín Iglesias Caunedo.

El 'acelerón' por la propiedad retiraría el control de la situación a Defensa mucho antes de que se complete y tramite el plan especial de ordenación del recinto, por eso el Gobierno quiere que en el protocolo se cierre el pago por los terrenos y se incluya una cláusula que garantice sus derechos si al Ayuntamiento le da por hacer negocio urbanístico. Reclama que se le garanticen el 50% de las posibles plusvalías en esa hipótesis. No es el plan del Consistorio, que defiende usos industriales y tecnológicos, equipamientos y espacios públicos, pero por si acaso a los siguientes se les ocurre otra cosa, Defensa quiere dejarlo atado.

Lo difícil, después

Si todo sale bien, el Ayuntamiento obtendrá la propiedad de La Vega en meses. Lo difícil vendrá después. «Por diversos motivos administrativos, políticos y organizativos, la resolución definitiva de la totalidad de los aspectos descritos puede llegar a prolongarse en el tiempo», como recogía un informe municipal de hace casi cinco años, cuando era Caunedo el que trataba de atar La Vega antes de otras elecciones.

Aunque Defensa nos diese las llaves mañana, el recinto no se puede abrir, los edificios están en mal estado. Antes de poder arreglar los edificios, además, entrará Patrimonio. Ahora mismo apenas hay cuatro elementos catalogados. Principalmente, los restos de la iglesia románica, del claustro y el pabellón de acceso. Dentro hay mucho más. El taller de Cañones, obra de Ildefonso Sánchez del Río, por ejemplo. También una central térmica, chalés historicistas, escuelas... El conjunto es único. Tal vez el Ayuntamiento quiere una cesión anticipada de algún edificio. Que se vea que la cosa avanza.