«Los chiringuitos son ahora como la ONCE, se eligen por sorteo» Martes, 11 junio 2019, 01:29

El edil de Cultura en funciones, Roberto Sánchez Ramos, apuntó ayer que «los chiringuitos son «ahora como la ONCE porque se eligen por sorteo» en vez de por «la mano de Dios». Con estas declaraciones se defendió de las críticas que sobre su gestión hizo la expresidenta de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) y concejala desde hace doce años del Partido Popular, Belén Fernández Acevedo, en una entrevista en este periódico.

Por otra parte, apuntó que este año las contrataciones de San Mateo han comenzado antes por culpa de la nueva ley de contratos y no porque quiera beneficiar a sus amigos. «Cuando en 2015 asumí la cartera de Cultura y Festejos, las fiestas ya estaban atadas con la carpa de La Ería, aunque en la plaza de la Catedral no existía nada. Mi intención es trabajar hasta el final y no voy a vegetar», apuntó durante la presentación de la feria Alma Gráfica que se celebrará este fin de semana en la plaza de Trascorrales.

'Rivi' señaló que se siente «orgulloso de romper el cartel del Partido Popular en el que Fernández Acevedo ha sido la bocera», aseguró, y confía en que las obras de la plaza de la Catedral se recepcionen cuanto antes y no haya ningún problema para la celebración de los conciertos de San Mateo.