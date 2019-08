Un ciclista pide ayuda para encontrar a un conductor que le provocó una caída en La Ería Los hechos ocurrieron cerca del centro de salud de La Ería. / M. ROJAS Los hechos ocurrieron cerca del centro de salud cuando un vehículo le impidió cambiar de carril a pesar de que lo había indicado ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 30 agosto 2019, 01:35

Con cinco fotos enseña las heridas que sufrió en la pierna izquierda y en la cabeza y ahora busca al conductor que produjo el accidente. El ciclista D. Z. circulaba el pasado viernes por La Ería. Bajaba por la calle Alejandro Casona cuando se metió en el carril derecho de la vía. Había mucho tráfico y una manzana antes del centro de salud indicó un cambio de carril. La parte derecha de la vía se acaba y los conductores tienen que ir por el izquierdo para continuar recto e incorporarse a la rotonda.

Esa era la intención de D. Z. Indicó, según el escrito que ha publicado en redes sociales, el cambio. Dejó pasar al autobús y miró que tenía espacio: «Cuando estoy a punto de entrar en el carril, el coche blanco que había detrás aceleró adelantándome a muy poca distancia para cortarme el paso y diciendo que no con el dedo». La reacción del ciclista fue de «estupefacción» y se vio obligado a girar para «no comérmelo».

Acabó en el suelo y sufrió heridas en la pierna izquierda y en la cabeza. El maillot acabó roto y el casco sufrió daños, pero el ciclista se levantó como pudo del suelo. Dice que tiene «lagunas» de lo que ocurrió después, pero llegó a su domicilio como pudo: «Me acuerdo de que había gente a mi alrededor, pero no de matrículas o caras. Creo que les dije que estaba bien y me marché en bici. Cosas de la adrenalina». Tampoco recuerda cómo llegó a casa y ahora, según indicó, ha puesto en conocimiento de la Policía Local lo ocurrido. «Me dicen que las cámaras no leen las matrículas, que solo captan los vehículos pasar». Es por ello que pide a todas las personas que hayan visto lo ocurrido que se pongan en contacto con él.

Segundo accidente

Este no es el primer accidente de este tipo que se produce en Oviedo en menos de una semana. El lunes un autobús atropelló a un ciclista en Llamaquique. Los hechos tuvieron lugar en la confluencia de en la confluencia de la avenida Hermanos Menéndez Pidal con la calle Trece Rosas. El vehículo golpeó a la víctima y esta acabó debajo del autocar. Sufrió un politraumatismo y fue ingresado en la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias.