Cien años con la misma mirada Covadonga Díaz, Mario Arias, Eduardo Casado, Alfredo Canteli y Belarmino Feito en el evento celebrado ayer en La Zoreda. / PABLO LORENZANA Ópticas Quesada celebra en La Zoreda el centenario del negocio familiar | Tres generaciones dedicadas al oficio de las lentes graduadas y que tuvo su origen en Infiesto, antes de dar el salto a la capital IVÁN GARCÍA OVIEDO. Viernes, 12 julio 2019, 01:42

Ópticas Quesada celebró por todo lo alto su centenario en el Castillo de la Zoreda con un evento al que acudieron personalidades de todos los ámbitos de la sociedad asturiana y ovetense. El alcalde Canteli, Javier Cuesta o Marisa Ponga fueron algunas de las personalidades políticas más relevantes. Del mundo empresarial, Belarmino Feito (FADE), Carlos Paniceres (Cámara de Comercio), José Luis Álvarez Almeida de Otea o el dueño de Terrastur, César Suárez Junto. También asistieron el escultor Kiko Urrusti o el psicoesteticista Ramiro Fernández, que se dejaron ver por la alfombra roja que daba acceso al castillo y que flanqueaban los músicos de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

Cien años mirando a través de los ojos de los asturianos dan para mucho. La historia de Ópticas Quesada, un negocio que va por su tercera generación, comienza en un viaje de Guillermo Quesada Junco por las Américas a comienzos del siglo XX. A su vuelta a Asturias, y tras graduarse en Óptica, fundó su negocio. «Él había emigrado a Cuba, donde tenía un pariente que regentaba un negocio variado de relojes y ópticas y en 1912 se sacó el título de óptico. Se vino para España y es cuando abre el primer local en Infiesto en el año 1919», explica Eduardo Quesada, actual responsable de la centenaria marca y nieto de Guillermo. En 1939, su abuelo inauguró la primera óptica en Oviedo antes de asentarse en la ciudad junto a su familia.

El padre de Eduardo, también Guillermo Quesada, aunque de segundo apellido Peruyero, se integró en el mundo de la lente en 1956, una vez diplomado, donde permaneció hasta que falleció recientemente en 2017. «En 1989 es cuando abrimos la óptica que llevo yo, la de San Bernabé, que incorpora también audiología y cuenta con una tecnología puntera para las dos especialidades», explica Quesada. Tantos años al frente del negocio de los ojos le dan para hacer sus propias valoraciones y reflexiones acerca de los derroteros por los que atraviesa esta rama de la ciencia de la salud. «La pregunta que haría a los oftalmólogos es por qué todos llevan gafas. No sé por qué no se operan. Yo creo que la operación de miopía se puso muy de moda en su momento y ahora tiende a estabilizarse», opina Quesada. «La miopía es principamente un problema de civilización: nosotros estamos diseñados para cazar, no para pasar ocho horas delante de un ordenador y, claro, vamos perdiendo visión», añade el responsable del negocio familiar.

Su mundillo tampoco es ajeno a los agravios de internet, donde aflora la compraventa de lentes sin prescripción médica de empresas que tienen su sede fuera de España y pueden vender a precios más baratos. «Comprar lentillas por internet es como comprar fármacos. Tienes unos riesgos como que lleguen caducados y no pasan unos controles sanitarios», lamenta Quesada, para quien esta competencia desleal es «inevitable».