Trescientos años soplando las velas Luisa Martín, Pacita López y Dolores Arias, las «tres abuelas estupendas» de la residencia Vetusta que cumplen 100 años. / PABLO LORENZANA Las «tres abuelas estupendas» de la residencia Vetusta cumplen un siglo de vida | Dolores Arias, Pacita López y Luisa Martín celebran su centésimo cumpleaños rodeadas de familia y amigos: «Somos unas jovenzuelas» ALBERTO ARCE OVIEDO. Jueves, 21 noviembre 2019, 01:27

Hay tartas en las que ya no cogen las velas cuando toca cumplir años. Es el caso de las «tres abuelas estupendas» de la residencia Vetusta de la calle Uría. Luisa Martín, Pacita López y Dolores Arias, nacidas todas ellas en 1919, celebraron ayer su centésimo aniversario rodeadas de familiares, amigos y de otros usuarios del centro. Una velada «irrepetible», exclamó la directora del centro, Flor Álvarez, que es quien les ha acuñado este lema, en la que las tres mujeres más longevas de la residencia soplaron sus trescientas velas y disfrutaron de todo tipo de dulces. «No se cumplen todos los días», aseveró la directora. «Hemos visto de todo, no nos asustamos ya de nada, y somos mayores, pero nos sentimos jóvenes: somos unas jovenzuelas», bromeó Pacita López entre aplausos y el 'cumpleaños feliz'.

Y es que el reloj de estas tres mujeres guarda mucho más tiempo que el del resto. El Instituto Nacional de Estadística (INE) fija la esperanza de vida de las mujeres en 86,1 años. El secreto para una vida tan larga, sin embargo, no reside en ungüentos, cremas ni potingues, sino en «trabajar mucho», sentenció Luisa Martín. Fue la fecha de nacimiento de esta, ayer, la que se utilizó para celebrar los aniversarios de las tres abuelas. López cumplió años anteayer y Arias el pasado 30 de octubre.

«He vivido épocas muy malas, éramos muy pobres, con hambre y años muy duros, y ya no me acuerdo de la edad que tenía cuando empecé a trabajar, pero era muy pequeña», relató Martín, natural de Piñeres (Aller). Ahora, explicó, «nos lo pasamos muy bien aquí, no nos aburrimos», matizó. Junto a ella, su hija María Luisa Rodríguez clamó enorgullecida «lo bien que ha llegado mi madre a los cien».

Así, mientras la allerense relataba cómo uno de sus recuerdos que «nunca se van» es el de la guerra civil, «tenía dieciséis años», se hizo el silencio en toda la sala. De fondo, sonaba el 'Dos Gardenias' y Pacita López aclaró la voz para ponerse a cantar. «Canto por no llorar; he tenido una vida bastante dura y he tenido muchas muertes a mi alrededor, pero cantar me hace sentir muy feliz y recordar otros tiempos», aseguró la mujer, natural de Trubia. «Allí viví toda mi vida, me casé y tuve cuatro hijos», afirmó. Y es que, en sus palabras, «cien años dan para muchas cosas», ironizó. «Ahora no puedo caminar, necesito un carrito, pero me siento joven», concluyó antes de atreverse con una tonada asturiana que arrancó el aplauso de todos los presentes.

A su lado, Dolores Arias expuso que si bien «una ya tiene una edad» en la que «ya no se pueden hacer tantas cosas», hay que intentar no aburrirse.

«Yo no me aburro nada, tengo dos pasatiempos: rezar y leer la prensa», confesó. «Leo todos los días el ABC», y «sin gafas», celebró. Por eso, continuó la homenajeada, «estoy al tanto de todo lo que está pasando en España y de la política»; y admitió no estar «demasiado contenta» con la anunciada coalición de Gobierno entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. «No me gustan mucho», advirtió.

Actriz a los cien años

De hecho, en la residencia Vetusta hay poco tiempo para el aburrimiento. De entre las distintas actividades programadas para los usuarios, una de las que más adeptos ha ido cosechando es el taller de teatro creativo del periodista y terapeuta Ramón Suárez, que se realiza tres veces a la semana. «A mí me tocó de repente, pero le estoy cogiendo el gusto a eso de ser actriz», aseguró Martín. «Tenemos que inventarnos los personajes, y un día hice de la esposa de Ramón; me gusta mucho el teatro», señaló. Asimismo, los 'abuelos' de Vetusta también disfrutan todas las semanas de talleres participativos de memoria.