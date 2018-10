Cinco empresas asturianas suministran productos frescos a los comedores escolares Niños en un comedor escolar de Oviedo. / M. ROJAS La empresa entrega un informe completo de sus sistemas de producción, proveedores y calidades para las cocinas de los colegios de la ciudad G. D. -R. OVIEDO. Domingo, 28 octubre 2018, 01:57

Anda la concejalía de Educación tratando de calmar las aguas después de las críticas a la nueva contratista de los comedores escolares. El departamento que dirige Mercedes González ha contratado al colegio de Nutricionistas y encomendado a sus técnicos y los de los servicios Médicos municipales una supervisión extra del contrato. También, pidiendo aclaraciones y detalles a la empresa, SEHRS Food Ibérica, que acaba de remitir a las consistoriales un informe en el que detalla tanto sus líneas de producción como quienes son sus proveedores. Entre ellos, cinco empresas asturianas que se encargan de suministrar alimentos frescos, pan y lácteos o derivados, tal y como exigían los pliegos.

El pan, por ejemplo, llega desde el obrador de la panadería Avenida del Cristo de las Cadenas; los yogures y lácteos, tras algunas pruebas con otros proveedores, de CAPSA, de la Central Lechera, o de Arias y las frutas, hortalizas, legumbres y patatas de Feito y Toyosa y de Fruteros Asturianos.

El informe de la empresa discrimina entre las tres líneas de producción -refrigerada y pasteurizada, congelada y sin alérgenos- de sus cocinas en Mataró y los distintos tratamientos que reciben las materias primas desde su llegada, hasta su cocinado y envasado listo para distribuir y su 'regenerado' en las cocinas de los colegios ovetenses. Es lo que en hostelería y catering se llama 'quinta gama', productos ya cocinados y preparados para agilizar la puesta en mesa, que llenan las cartas de gastrotabernas y chigres en los últimos años, pero adaptado a la alimentación infantil.

En la lista de proveedores que entran en las cocinas de Mataró figuran marcas tan conocidas como Campofrío, El Pozo, caldos Aneto, El Caserío, Danone o Palacios. En la lista de frutas, hay 20 variedades que van desde el melón a la para conferencia, pero incluye también fresas o cerezas. En la de pescados frescos, no hay panga, pero sí merluza. bacalao, xardas, lubina, dorada o pixín, a los que se suman varias opciones más de productos del mar congelados.

El informe continúa detallando proveedores, productos y calidades, pero lo que no termina de convencer a los colegios no es solo la calidad. A iniciativa de varias asociaciones de padres y madres, se reunieron 11.000 firmas (aunque hay solo 4.000 escolares usuarios del comedor) para que la comida se elaborase en Asturias y abundantes críticas a que SERHS Food es una empresa catalana y, de paso, una de las mayores de España del sector. También las hubo por problemas con la potencia eléctrica para los hornos o por el 'exceso' de verduras. La concejalía y la empresa han pedido tiempo para ir adaptando los menús a los gustos de los niños ovetenses y se han embarcado en una serie de reuniones con Ampas y claustros de profesorado para recoger sus quejas y defender las bondades del nuevo servicio, que también vindica el comité de empresa de las trabajadoras. No solo por la calidad de la comidad, sino por la importante mejora que ha supuesto para ellas, «para los niños y para la calidad del servicio» la media hora extra incluida en el contrato. Una medida «»fundamental» dado el aumento del número de usuarios que ha supuesto la extensión de las becas de comedor en los últimos años y que obligaba a hacer tres turnos de comida en varios de los colegios de la ciudad. «Con tan poco tiempo, el año pasado no podíamos ayudar a los más pequeños como se debe», explican fuentes del comité de empresa.