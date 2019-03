Cinco kilómetros de juzgado a juzgado en Oviedo El Palacio de Justicia se quedó pequeño desde su inauguración. / M. ROJAS Jueces, abogados y procuradores critican la falta de «voluntad política» para reagrupar los 36 juzgados con los que cuenta la ciudad | La dispersión de sedes judiciales lastra el día a día de los profesionales de la Justicia CECILIA PÉREZ / ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 17 marzo 2019, 03:15

«El Campo de San Francisco es nuestro gimnasio». Así, define la decana del colegio de Procuradores de Oviedo, Encarnación Losa, el peregrinaje que los profesionales relacionados con la Justicia tienen que hacer a diario por culpa de la dispersión de los órganos judiciales. Oviedo cuenta con 36 juzgados distribuidos en siete sedes repartidas entre las calles Concepción Arenal, Llamaquique, plaza de Porlier, la calle Pedro Masaveu, La Ería y La Corredoria. Para que se hagan una idea, desde el juzgado de Vigilancia Penitenciaria, ubicado en la calle José Requejo de La Corredoria, hasta el juzgado de Menores, en la calle Benedicto Santos López en el barrio de La Ería, hay 5, 22 kilómetros. En muchas ocasiones procuradores y abogados tienen que acudir a diferentes sedes en una misma mañana. «En el parque de Invierno están los juzgados de lo Contencioso número 6, después puede que tengas que ir al Mercantil, en Llamaquique, a los de Primera Instancia de El Rosal y al mediodía pases por Tribunal Superior de Justicia». En total, dos kilómetros y medio. Lo peor ocurre cuando los procuradores tienen dos vistas al mismo tiempo en dos juzgados diferentes o que cruzar el centro de Oviedo en media hora. «El jueves tuve a las doce y media de la mañana una vista en El Rosal y treinta minutos más tarde otra en Concepción Arenal (antigua Comandante Caballero). No me dio tiempo a llegar».

Para solventar esta situación los procuradores tiran de «compañerismo». Se ayudan unos a otros y también tienen «mucha organización». En este sentido, Laura Fernández Mijares, con 32 años de experiencia a sus espaldas, apunta que ella recorre la ciudad cada día en moto. Va desde una punta a otra aunque por el medio se puede encontrar con los temidos atascos. «Los procuradores tenemos mucha paciencia y hay veces en las que te ves obligado a llamar para que esperen por ti».

La dispersión no solo afecta a los procuradores. También a los magistrados. La jueza decana, Pilar Martínez Ceyanes, recuerda que la agrupación de sedes es una «reivindicación histórica» que cada año el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Ignacio Vidau, incluye en la redacción de la memoria judicial. No pide tanto que los juzgados estén en un mismo edificio, sino que estén próximos unos a otros. «Con la dispersión se crean infinidad de problemas. No hay seguridad en todas las sedes y el juzgado de Vigilancia Penitenciaria, en La Corredoria, se sustituye con el de La Ería».

Es por ello que en vacaciones o en periodos de descanso, los jueces tienen que recorrer en una mañana estos más de cinco kilómetros. Parte de esta culpa es que el palacio de Justicia se construyó «pequeño», una situación que no se da en otros concejos. «En Gijón está todo en un edificio».

Oportunidad fallida

El estrés es otro de los problemas que añade la dispersión de sedes a los trabajadores del sector Justicia. Los abogados lo viven a diario. «Si te caen varios señalamientos en un día, siempre vas con el temor de no poder llegar a la vista, sobre todo si es una en la que no puede sustituirte un compañero», explica el letrado Eladio Cue. A pesar de ser una vieja reivindicación está convencido que no se ha presionado lo suficiente para lograr la demandada reagrupación.

Para su colega Javier Szechenyi es cuestión de «voluntad política» porque el interés y la necesidad demandada por parte de todos los estamentos judiciales ha quedado patente desde que el Principado de Asturias asumiese todas las competencias de Justicia en 2009. «El problema está en que la Justicia es la menor de las preocupaciones a nivel político tanto regional como nacional», se lamenta Szechenyi.

Otro de los problemas añadidos es que en los edificios existentes no hay espacio para acoger ningún órgano de nueva creación. «Además, el actual Palacio de Justicia está desfasado por su mal diseño», señala José Enrique Carrero-Blanco, abogado que se postula como candidato a presidir el Colegio de Abogados de Oviedo en las elecciones que tendrán lugar el próximo 5 de abril. «Nunca se tuvo en cuenta la necesidad de aumentar el número de juzgados y el ejemplo está en la creación de los de Primera Instancia número 10 y 11 ubicados en la calle El Rosal», el resto se localizan en Llamaquique, a más de medio kilómetro.

La pregunta del millón pasa por saber si en Oviedo hay espacio para albergar los 60.000 metros cuadrados de superficie que necesitaría una Ciudad de la Justicia. Descartado el proyecto para el solar de El Vasco, descartada la idea de reducir a cuatro el número de sedes judiciales y descartado sumar el Centro Cívico a los juzgados de Llamaquique, los arquitectos lamentan que no se haya impulsado los terrenos del viejo hospital, en El Cristo, para reunificar ahí todas las sedes judiciales. «El proyecto para el viejo HUCA contempla tres ámbitos vivienda, espacios verdes y usos administrativos. En este último estaría la oportunidad para que fuera ocupado por un Palacio de Justicia que serviría además para revitalizar la zona, porque urbanísticamente el problema ya está resuelto y además es de propiedad pública», explica el arquitecto Felipe Díaz de Miranda que lamenta que esta posibilidad «ni se ha planteado ni barajado». En este sentido, apunta ha que «hay poca visión de futuro» por lo que califica de «vergüenza que Oviedo no tenga un Palacio de Justicia acorde a su capitalidad».