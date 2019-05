Ciudad Naranco celebra que «al fin» se desbloqueen las obras de Nicolás Soria

Entre la alegría y el escepticismo. Así, se mostraron ayer los vecinos de Ciudad Naranco después de que Adif haya sacado a licitación las obras de ampliación de Nicolás Soria por 3,8 millones de euros. La mayoría coinciden en que se trata de una «demanda histórica» y su desbloqueo es motivo de celebración, pero hay quien opina que este empujón no será el definitivo. «Creo que estas obras no se van a hacer, aunque aquí tenemos un problema importante de tráfico a diario», desconfió Juan Manuel García, trabajador en una imprenta. Es más, aseguró que aunque la obra realmente se haga, no se solucionarán los atascos de salida y entrada del barrio, por lo que reclamó la construcción de «paso elevado o subterráneo». «Tenemos tres carriles (dos de salida y uno de entrada al barrio) y la intención es pasar a cinco (tres de bajada y dos de subida), pero los problemas de tráfico seguirán», vaticinó.

El proyecto no solo afecta al cajón del puente de Nicolás Soria. Incluye también la adecuación de los cruces de la avenida Santander con General Elorza y Pepe Cosmen, así como la reurbanización de la calzada bajo el paso inferior existente, recreciendo la actual acera y adaptando el drenaje, y la instalación de alumbrado, semáforos y demás elementos urbanos. Las obras durarán doce meses y los técnicos han diseñado un plan de actuación para que los trabajos afecten lo menos posible al tráfico rodado y al ferroviario.

La obra, de mano, no molestará a los vecinos, ya que según Raquel Antón el resultado «beneficiará» al barrio de Ciudad Naranco. «Todo el tráfico se acumula en esta zona y a primera hora de la mañana hay mucho atasco porque tenemos tres colegios y un instituto». Gabriel Fernández, por su parte, calificó de «buena noticia que al fin» se liciten las obras tras veinte años padeciendo los atascos, mientras que María Fernández subrayó el «embotellamiento» sufrido para conseguir la deseada ampliación. Porque tantos atascos ha hecho que muchos vecinos descarten «acceder al barrio por Nicolás Soria», y eligen «rotonda de la AS-II», en palabras de Francisco Seoane.

«Rédito electoral»

El portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Gerardo Antuña, apuntó ayer que los socialistas «utilizan las instituciones para tratar de sacar rédito electoral», debido a que el anuncio de licitación de las obras se produjo a «veinticinco días» de las elecciones municipales. «Es sorprendente que después de veinte años en que los dirigentes del PSOE llevan paralizando, obstaculizando y evitando la ejecución de las obras ahora salgan a contratación», comentó el concejal a través de un comunicado de prensa.