PP y Ciudadanos aprueban rebajar el IBI diferenciado para favorecer «el empleo» Momento en el que la intervención de Rubén Rosón, afirmando que los concejales de gobierno «vienen a llenarse los bolsillos», provocó una airada reacción del alcalde. / M. ROJAS Rivas ve incoherente mantener los ingresos con un plan económico que prevé un techo de gasto 21 millones menor para 2020 GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Miércoles, 2 octubre 2019, 00:27

El Pleno aprobó ayer, con los votos de PP y Ciudadanos, el proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año. Para el concejal de Economía, Javier Cuesta, un primer paso «para una fiscalidad más equitativa» que favorezca la actividad económica y la «creación de empleo». Es un primer paso pequeño. Tan solo incluye una rebaja del 15,6% en el tipo diferenciado de IBI a los grandes propietarios (del 1,3 al 1,1%), lo que el equipo de gobierno defendió como una congelación de la cuota del tipo general (baja del 0,6 al 0,5795%), el retoque de los tramos de la bonificación a familias numerosas del mismo impuesto y rebajas en la Plusvalía en la transmisión 'mortis causa' de negocios familiares. Poco. Cuesta prometió más. Desmontar el IBI diferenciado este mandato, por ejemplo, para ser «un Ayuntamiento facilitador» y explicó que el tipo fijado por el tripartito «suponía para un hotel mediano una cuota de 140.000 euros y eso, son empleos» y «muchísima menos capacidad para competir». «Cuando vean las cifras de visitantes, pregúntense si tendrá algo que ver», remató.

Para el equipo de gobierno las enmiendas de la oposición son inconsistentes, «tuvieron cuatro años para rebajar el IBI» y durante su mandato, sostuvo, la rebaja del tipo general se quedó en el 12,2%, mientras que, por efecto de la aplicación de la nueva ponencia de valores catastrales, la valoración de los pisos subió un 18% .

La socialista Ana Rivas no quiso discutir el dato, aunque no le encajaba, prefirió poner el acento en que PP y Ciudadanos, «después de cuatro años de campaña, de promesas de rebajas de impuestos, de eliminar el IBI diferenciado y suprimir la Plusvalía», apenas han «tocado» dos impuestos, cinco tasas y siete precios públicos y «solo para rebajar impuestos a los 255 inmuebles de los 2.409 a los que se podría aplicarse el IBI diferenciado, solo para unos pocos».

También en explicar la incoherencia de una propuesta fiscal que mantiene los ingresos no financieros de los dos últimos ejercicios, en el entorno de los 191 millones de euros, mientras «aprueban un plan económico financiero que limita el gasto máximo a 169,9 millones para el año que viene». «Ustedes desoyeron nuestra propuesta de plan, que habría permitido disponer de 80 millones más para inversiones este mandato, y ahora lo que nos encontramos es que por muchos ingresos que tengan no van a poder gastarlos», explicó. En resumen, «tienen un colchón de 21 millones de euros para bajar los impuestos, porque han dicho que van a cumplir el plan».

Cuesta se reafirmó en que «nuestro objetivo es cumplir el plan económico financiero al que nos obligaron» los desmanes presupuestarios «del tripartito». «No es nuestro presupuesto, no es nuestro plan», admitió, pero es el camino, sostuvo, «para recuperar el ritmo inversor de este Ayuntamiento, cercenado durante cuatro años».

No lo tendrá fácil. Las ordenanzas fiscales se aprobaron ayer en sesión extraordinaria urgente, con los plazos corriendo en contra de que entren en vigor con el año. En la sesión ordinaria previa, Somos cuestionó que el presupuesto esté aprobado en plazo, como tantas veces han prometido PP y Ciudadanos. Cuesta rechazó lecciones del tripartito, que no fue capaz de aprobar unas cuentas antes de marzo en cuatro años, pero no despejó la incógnita. Con el plan económico encima de la mesa y las concejalías pidiendo dinero para lucirse el año que viene, Cuesta tan solo prometió «legalidad, oportunidad para planificar e inversiones de acuerdo con los flujos». Casi el 'sangre, sudor y lágrimas' de los números.

A Vox, que juega con la ventaja de lo nuevo, las ordenanzas le parecieron un avance, pero escaso. Cristina Coto señaló que «resulta escandaloso que no eliminen el error de salto» de la Plusvalía, pidió «más ambición» en las rebajas fiscales y bonificaciones y le repasó las enmiendas de años anteriores a PP y Ciudadanos, cuando pedían bajar el tipo diferenciado del IBI al 0,78.

Rosón

Para Somos, la propuesta aprobada ayer marca la línea del «bipartito: subir los impuestos a todos los que tengan una vivienda; recortar los servicios municipales como las escuelas infantiles o el de TUA y perdonar impuestos a los grandes propietarios». El edil sostuvo que la rebaja del IBI general no basta para compensar el alza de los valores, por lo que «todos los propietarios pagarán más, un 1% de media», mientras «se condonan casi 2 millones de euros a los grandes propietarios».

Con todo, el Ayuntamiento batirá un nuevo récord de ingresos propios el año que viene, impulsado por el alza de los valores catastrales que sirven de referencia para el cálculo de las cuotas del IBI o las Plusvalía y por el ligero crecimiento, aún, de la economía.