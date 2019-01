Ciudadanos critica la consulta del distrito de La Corredoria

El Grupo Municipal de Ciudadanos exigió ayer al equipo de gobierno que convoque una reunión del consejo del Distrito 3, ante la aprobación en junta de gobierno de una propuesta del área de Participación para celebrar una consulta popular acerca de si La Corredoria debe escindirse en un distrito propio, el octavo de la ciudad. La formación naranja considera «una falta de respeto y ninguneo por parte del tripartito hacia el órgano estipulado por ley para regular la participación ciudadana el haber aprobado esta medida en junta de gobierno sin haber consultado antes a los representantes del distrito» afectado. El que lleva el número 3 y que engloba los barrios de Pumarín, Prado de La Vega, Teatinos o La Corredoria, es el distrito más populoso de la ciudad.

Ciudadanos considera que la consulta es la «una gota más en el vaso del ninguneo hacia los distritos, que al tripartito no le interesan porque ya ha comprobado que no los puede controlar». La formación sostiene que el equipo de gobierno elude su convocatoria -los consejos no se reúnen desde haxce 10 meses- porque quiere «silenciar las voces discordantes y acallar» a estos órganos de representación ciudadana.