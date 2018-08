Ciudadanos exige «una investigación interna a fondo» tras las últimas revelaciones

La comisión de investigación del 'caso Aquagest', en 2016. / MARIO ROJAS

Los naranjas reclaman una pesquisa dentro del Ayuntamiento al margen del Juzgado y el PP reclama al gobierno que tome la iniciativa

Las últimas revelaciones del sumario de la 'operación Enredadera', en las que el empresario y conseguidor de la trama Ángel Luis García, 'el Patatero', se jacta ante el exjefe de Bomberos, José Manuel Torres, de que ha «cobrado lo del contrato de los semáforos (con la compañía Aluvisa), son 284.000 euros, ya te enseñaré el dinero» colmó ayer el vaso para Ciudadanos. Su concejal, Luis Zaragoza, exigió ayer «una investigación en profundidad de todos los contratos (implicados en la trama), no revisarlos sin más».

Para el edil naranja, «de los amaños parece ser que sabía mucha gente», además de Torres, y eso justifica una pesquisa interna «independiente de la investigación judicial». Aunque no la espera del equipo de gobierno, porque «Ricardo (Fernández, el edil de Seguridad) es el hombre que no quiere saber, no quiso investigar a fondo el asunto de las tarjetas 'blue'».

«Cada día salen cosas nuevas. Estamos esperando a que el gobierno tome las decisiones oportunas», declaró el portavoz adjunto del PP, Gerardo Antuña. Esas medidas, apuntó, debe concretarlas el equipo de gobierno, que es quien «tiene Abogacía Consistorial y tiene que marcar el ritmo». Somos manifestó que les «preocupa mucho que empresas que mantienen una relación contractual con el Ayuntamiento estén incluidas en la investigación judicial de una red de amaños de contratos». Según fuentes de la candidatura, es preciso «poner en marcha cuando antes la fiscalización de contratos para subsanar posibles prácticas corruptas, si las hubiera». Una tarea que recaería, dicen, en el concejal de Economía, Rubén Rosón.

Por parte del PSOE, su portavoz, Ana Rivas, manifestó desconocer el alcance y el detalle de los manejos de 'el Patero' respecto a la licitación de modernización policial: «No sabemos lo que estaba previsto». Pero, eso sí, subrayó, «el contrato está parado».

Ayer, además, hubo mesa de contratación y Aluvisa, compañía de un exsocio de 'el Patatero' fue una de las doce empresas que se presentaron a la licitación de cuatro millones para renovar las farolas. Pero Rivas insistió en que «no está investigada» y por lo tanto «no tenemos ningún arma para excluirla».