Ciudadanos ve incompatible el uso deportivo y los conciertos en las pistas de San Lázaro A. A. Viernes, 8 febrero 2019, 02:38

El nuevo vial de acceso a las instalaciones deportivas de San Lázaro y a las calles aledañas estará listo el próximo mayo, según las primeras previsiones de las autoridades municipales, y, con él, la posibilidad de celebrar conciertos allí con toda seguridad. Un posible escenario, como ya han avanzado desde el gobierno local en distintas ocasiones, para albergar parte de las actuaciones musicales de las festividades de San Mateo.

No obstante, según el concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Luis Zaragoza, las pistas, que pronto llevarán el nombre del atleta Alberto Suárez Laso, son «unas instalaciones que utilizan cerca de trescientos niños para entrenar y hacer deporte», y que, por tanto, «deben ser cuidadas por el Ayuntamiento y no usarse para actividades para las que no fueron diseñadas». Así lo hizo saber mediante un comunicado tras su visita al lugar junto al portavoz de la formación, Luis Pacho, durante la mañana de ayer.

En ese sentido, las obras consistirán en la habilitación de una salida de al menos siete metros para que puedan entrar ambulancias y bomberos. Además, se ampliará el aparcamiento que ya existe junto a las piscinas. Un nuevo vial que, además, bordeará el colegio Veneranda Manzano, con un solo carril de 3,5 metros limitado a 30 kilómetros por hora y aceras de 1,8 metros a cada lado de la calle.

«El plan que tiene el tripartito de usar estas pistas como recinto para conciertos supondrá un deterioro de unas instalaciones muy utilizadas», adelantó el edil de la formación liberal. Algo que distaría mucho, en su opinión, de lo que habría de llevar a cabo el equipo de gobierno: «Un mantenimiento adecuado». Y es que esa es «la mejor manera de fomentar el deporte y los hábitos saludables» entre los niños y jóvenes de la ciudad de Oviedo, sentenció.

Por otra parte, Zaragozá también anticipó que «es necesaria una inversión en las gradas y en la cubierta», pues, en sus propias palabras, «está muy deteriorada y no sería una actuación demasiado costosa». Y expuso que debería llevarse a cabo una actualización del material que usan los clubes deportivos que allí se alojan como el Oviedo Atletismo.