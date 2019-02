Ciudadanos lamenta «otro año vacío» por la falta de presupuesto

El Grupo Municipal de Ciudadanos volvió ayer a denunciar la incapacidad del equipo de gobierno para aprobar los presupuestos municipales en plazo, condenando a la ciudad a «otro año». En palabras de su portavoz, Luis Pacho, han hecho falta «cuatro años de mandato vacío para que el alcalde caiga del guindo y se entere de lo que nos perjudica no tener unos presupuestos aprobados con meses de retraso», en referencia a la preocupación expresada por el regidor por el retraso en la aprobación de las cuentas. Pacho recordó que el equipo de gobierno debería tener aprobado el gasto para este 2019 en plazo «sí o sí, dado que disfruta de mayoría absoluta» y achacó la nueva demora a que los tres socios del tripartito «no se pueden ni ver y que sólo hablan a través de correos electrónicos».

«Para que la gente entienda el enorme perjuicio que supone para la capital no tener un gobierno capaz de aprobar unas cuentas a tiempo debe fijarse en la ínfima ejecución de las inversiones presupuestadas», expuso Pacho. Sin presupuestos a tiempo, añadió, no hay obras de reforma en un Auditorio, no hay ampliación de comedores en colegios como el Buenavista I o el de Ventanielles y no hay obras en el Campo San Francisco, cuyo kiosco « sigue esperando bajo los andamios» en El Bombé y ni para el mosaico de Antonio Suárez del paseo de Los Álamos. Todo ello es culpa, sostiene Ciudadanos, de tener un gobierno que «no responde correos electrónicos enviados a mediados de diciembre entre ellos».

El proyecto de presupuestos, con un gasto récord de 242 millones de euros, está pendiente de que el interventor informe si los números cumplen la Ley de Estabilidad. Su tramitación se ha visto afectada, además de por las negociaciones entre el tripartito, por la baja medida de la jefa del área Económica.