«Ciudadanos es el voto útil para desalojar al tripartito e impulsar a Oviedo hacia el futuro»

«El 26 M nos jugamos dejar a nuestros hijos una ciudad que siga paralizada o algo peor: la vuelta a proyectos caducos de Calatravas cerrados del PP» PUBLIRREPORTAJE Viernes, 17 mayo 2019, 14:25

Nacho Cuesta representa lo que Ciudadanos quiere aportar a la vida pública: la regeneración y por la entrada del talento de profesionales en la política. Abogado de 47 años, ha sido el decano del colegio de abogados de Oviedo, el decano más joven de España. Decidió sumarse al proyecto para aspirar a laAalcaldía de Oviedo por su profundo amor a su ciudad y por el enfado ante la parálisis en la que se encuentra.

¿Cómo han sido estos cuatro años de tripartito?

Nefastos. El Psoe, IU y Somos se han enzarzado en disputas internas y sólo han gobernado desde los prejuicios ideológicos. Han sido incapaces de cumplir un deber básico: aprobar los presupuestos a tiempo. Lo han hecho cada año con cuatro o cinco meses de retraso, con unas consecuencias muy negativas: inversiones que no se ejecutan ni en un 20%, proyectos que quedan en el limbo y obras en los colegios que no da tiempo a hacer en verano. Además de los constantes pleitos perdidos en los tribunales por no saber gestionar.

¿Qué solución propone Ciudadanos para sacar a Oviedo de esta situación?

Lo que necesita Oviedo es la reactivación económica, que la ciudad se llene de actividad y de gente. Y para eso tiene que haber una transformación en la manera de funcionar del Ayuntamiento. Tiene que dejar de ser un obstáculo contra el que choca todo aquel que quiere abrir un negocio o poner en marcha una actividad. Se tiene que convertir en un ayuntamiento facilitador de la iniciativa privada. Para ello vamos a poner en marcha una Oficina de Dinamización Económica que se ocupará de captar inversiones y funcionará como una ventanilla única para agilizar trámites y acortar plazos.

¿Qué proyecto tiene Ciudadanos para los terrenos de la Vega?

Son una oportunidad de oro para crear un polo de atracción de nuevas inversiones, empresas y empleo cualificado. La Vega puede ser nuestro motor económico, nuestra propia Milla del Conocimiento. Aspiramos a que allí se puedan generar unos 4.000 puestos de trabajo.

¿Qué proyecto tiene Ciudadanos para el Cristo?

El Principado dejó al barrio herido de muerte porque su único plan era poder especular con esos terrenos cuando remontase el mercado inmobiliario y el tripartito no ha hecho otra cosa que consentir el pelotazo urbanístico sin pedir nada a cambio para Oviedo. Ciudadanos ha propuesto el traslado de facultades dispersas por la ciudad para crear una verdadera Ciudad Universitaria. Con residencias universitarias, instalaciones deportivas, centros de estudio e investigación que devuelvan la vida al barrio durante todo el día.

¿Qué hará Ciudadanos con las reformas pendientes en el Carlos Tartiere?

Nos comprometemos a actuar de manera inmediata en las reformas urgentes con la propuesta de que el Oviedo recompre las marcas al Ayuntamiento, suscribiendo el Ayuntamiento el compromiso de invertir ese dinero en las reformas que requiere el campo. Y no se nos olvida el OCB, que con un gobierno de Ciudadanos tendrá un nuevo pabellón en condiciones.

El barrio Antiguo es uno de los más degradados. ¿Cómo va a revertir Ciudadanos esta situación?

Acelerando la rehabilitación de edificios en mal estado, modificando ordenanzas obsoletas y con una medida que será el punto de inflexión: destinar el solar abandonado del Martillo de Santa Ana a la reunificación de oficinas municipales dispersas para que tenga vida diurna.

¿Qué diferencia el proyecto de Ciudadanos del de los otros?

El proyecto de Ciudadanos es el único que puede cambiar esta ciudad e impulsarla hacia el futuro, sin proyectos caducos que miran al pasado, con mochilas de nefasta gestión. Como la mochila de desastres del PP: el esqueleto del Spa del Naranco, el Calatrava cerrado o el fallido Mercado de la Corredoria. El mito de la buena gestión del PP se cae por su propio peso repasando esos desastres que dejaron pufos millonarios. Ciudadanos es la única alternativa de futuro capaz de desalojar al tripartito. Un proyecto con una solución para cada problema, con un equipo de profesionales unido que quieren hacer de Oviedo una capital europea referente del norte de España. Una ciudad para vivir, crear una familia y trabajar.