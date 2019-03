Ciudadanos presenta hoy al abogado Ignacio Cuesta como candidato a la Alcaldía de Oviedo Ignacio Cuesta dejará en breve de ser decano de los Abogados. / P. L. Fran Hervías, secretario general de la formación, acompañará al cabeza de cartel en Oviedo para las próximas elecciones del mes de mayo J. C. A. OVIEDO. Viernes, 22 marzo 2019, 03:08

Ciudadanos Oviedo presentará hoy a Ignacio Cuesta, decano del Colegio de Abogados, como su candidato a la Alcaldía para las elecciones del próximo 26 de mayo. En el acto estará presente el secretario de organización a nivel nacional del partido naranja, Fran Hervías. El anuncio de Cuesta como cabeza de cartel se ha ido demorando en el tiempo desde que la dirección tanteara su disponibilidad. El primer acto de Cuesta como candidato in pectore fue, no obstante, ayer, cuando en un encuentro con los militantes, organizado en deferencia a los afiliados en el palacete de La Lila, les agradeció haberle acogido, como independiente, «en este partido al que no pertenezco pero del que ya me siento miembro», afirmó.

Sobre su trayectoria al frente de los abogados ovetenses, destacó que deja la institución habiendo logrado un «Colegio de Abogados vivo y participativo» en el que «los colegiados sienten que les resulta útil para su ejercicio profesional». «También creo que hemos hecho cosas que han beneficiado al conjunto de la sociedad», añadió. Asimismo, mencionó la implantación de medidas para la igualdad de género, en la que su directiva ha sido pionera, «siempre sin radicalismos».

Si la confirmación del número uno se ha hecho de rogar, también la de los nombres que le acompañarán en las posiciones de salida de la lista. Fuentes del partido confirmaron recientemente que el actual portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Luis Pacho, tendrá continuidad en el equipo de Cuesta, aunque no así quien ha sido su compañero de Corporación estos cuatro años, Luis Zaragoza, que ha comunicado que no repetirá en la candidatura de la que formó parte en 2015 como número dos.

Otro de los nombres que se barajan casi como seguro es el del también abogado Javier Calzadilla que, curiosamente, en los últimos años ha asesorado al Grupo Municipal de Somos Oviedo. Junto a ellos también figurarían en los puestos altos de la plancha, la pianista y profesora del Conservatorio Yolanda Vidal y el que fuera director deportivo del Club Natación Ciudad de Oviedo entre 1998 y 2017, Javier Hurlé.

Ciudadanos irrumpió en la escena política municipal en 2015 con 9.139 votos, el 8,5% de los comicios que alcanzaron para dos concejales. En las expectativas del partido para la próxima cita electoral está superar ampliamente aquellos resultados.