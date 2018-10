Ciudadanos propone fraccionar el pago del IBI en once meses Instalaciones de la oficina de Recaudación municipal. / MARIO ROJAS Argumenta que no existe «inconveniente jurídico» para hacer efectiva la medida ya que no haría falta modificar la ordenanza CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 16 octubre 2018, 02:39

Bajo el argumento de que no existe «impedimento jurídico», el grupo municipal de Ciudadanos pedirá que se facilite el pago fraccionado del IBI en once plazos de cara al año que viene. Esta propuesta la presentará la formación naranja en la próxima comisión de Economía.

La explicación para poder hacer efectiva esta medida, que supondrá sumar nueve plazos más a los dos recogidos actualmente, la argumenta Ciudadanos en que el Impuesto de Bienes Inmuebles es un cargo que se devenga el 1 de enero, con lo que el Ayuntamiento ya sabe a partir de esa fecha lo que debe pagar cada inmueble. «No hay impedimento jurídico alguno para que se permita a los ciudadanos que puedan empezar a pagar el IBI de ese año a partir del mes de enero», expuso Luis Pacho.

Desde el grupo municipal recordaron que la medida sería «muy beneficiosa» para los ciudadanos, que cada mes de noviembre tienen que hacer frente al impuesto, pero también sería bueno para el comercio porque «el consumo se ve muy resentido» en estas fechas previas a la Navidad.

Según Luis Pacho, para hacer efectiva esta propuesta no haría falta modificar la actual ordenanza, ya que la norma solo especifica la bonificación que puede aplicar el Ayuntamiento al pago aplazado, pero no impide la posibilidad de que el contribuyente pueda pagar en más de dos plazos. «Si hay voluntad política se puede optar por hacer la vida más fácil a los contribuyentes o mentir y alegar que técnicamente no se puede aplicar esta posibilidad», zanjó Luis Pacho.