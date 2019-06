Ciudadanos reunirá a su comité de pactos autonómico antes del fin de semana Los candidatos de PSOE, PP y Ciudadanos, Wenceslao López, Alfredo Canteli y Nacho Cuesta, posando para EL COMERCIO. / PIÑA La candidatura de Nacho Cuesta evita las líneas rojas antes de las negociaciones, pero tampoco rechaza aspirar a la Alcaldía G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 5 junio 2019, 00:41

PP y PSOE presionan desde hace días a la candidatura de Nacho Cuesta para que diga si quiere más a papá o a mamá, si sus votos respaldarán a Alfredo Canteli en el Pleno del día 15 o se embarcarán en intentar una alternativa de gobierno con Wenceslao López y el imprescindible voto de al menos otro concejal ajeno a socialistas y naranjas. Pero Ciudadanos, al margen de algunas generalidades, no ha dicho ni mu. «Ahora van a saber lo que es negociar con Ciudadanos», expone un concejal de su actual grupo municipal, para indicar lo complejo de la cadena de decisión en su partido. De momento, el primer paso se dio en Madrid con la reunión del comité nacional de pactos, creado exprofeso para definir el juego de bisagra en el que se encuentra Ciudadanos en centenares de corporaciones locales y varias comunidades autónomas tras las elecciones del 26 de mayo. Un decálogo y unas líneas generales que permitirán, confirmaron fuentes del partido, la reunión del órgano autonómico hoy o mañana y, «en todo caso antes del fin de semana, para empezar a estudiar la situación» de municipios como Colunga, Ribadesella y, en lo que nos toca, Oviedo.

Diez días después de los comicios, la formación naranja empezará a analizar la situación. «Ahora sabrán lo que es negociar con Ciudadanos» suena a maldición china. El candidato naranja y exdecano del Colegio de Abogados, Nacho Cuesta, no se ha definido. Un día vio «posible» un entendimiento con el PP y dos más tarde se abrió a negociar con el PSOE. «Creo que todos los partidos buscan lo mejor para Oviedo, a partir de ahí acordaremos en base a nuestro programa», zanjó, pero marcando como objetivo un «gobierno estable» para el concejo. Una fórmula en la que sea quien sea el que se lleve el bastón de mando, tendría que contar con los cinco concejales electos de Ciudadanos.

Lo que no ha dicho

Mientras PP y PSOE le piden que se posicione, lo que ha evitado Cuesta es decir que no quiera jugar la partida, que no quiera ser el próximo alcalde de Oviedo. Mientras Canteli y López venden sus respectivas opciones, con los populares diciendo que no quieren creer en «pactos contra natura» o recordando ayer que los concejales de la junta de gobierno están imputados; y los socialistas destacando Villa Magdalena, el Calatrava, Cinturón Verde o que el PP es un partido condenado por corrupción, Cuesta calla.

El pacto PP-Ciudadanos es el más sencillo. Un nueve más cinco de libro, que no necesita ni 'mancharse' negociando ni pidiendo el apoyo de Vox. El entendimiento con Wenceslao López es más difícil. A los ocho más cinco les haría falta un voto en el Pleno y Somos se muestra reticente. La tercera opción es aún mas compleja, requiere lo anterior pero que, además, los socialistas voten a Cuesta como alcalde. Es la más difícil. También, señalan fuentes de la candidatura, la que más convendría a ambos partidos. Daría tiempo al PSOE a culminar su reconquista del centro izquierda y a Ciudadanos a culminar el 'sorpasso', convencido de que al PP cuatro años más a la sombra no le sentarían bien.