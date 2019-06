Ciudadanos solo tendrá dos concejalías de gobierno en Oviedo por siete de los populares Agrupará Urbanismo e Infraestructuras, sin los contratos de servicios, y Educación y Cultura y ambos buscan encaje para Festejos G. D. -R. OVIEDO. Miércoles, 19 junio 2019, 03:15

El mismo peso que IU en el mandato pasado, pero con un 66% más de concejales. Ciudadanos tan solo tendrá dos concejalías de gobierno, frente a las siete que gestionarán sus socios populares. Las dos formaciones continuaron ayer perfilando la estructura del gobierno que compartirán los próximos cuatro años, encallados aún en cómo dividir las competencias que ahora reúne la Fundación Municipal de Cultura entre las futuras concejalías de Festejos, que gestionaría como concejala de gobierno la popular Covandonga Díaz, y Cultura, que cae en la órbita de Ciudadanos y detentaría, como concejala delegada, la pianista y profesora del Conservatorio, Yolanda Vidal.

Fuentes de los dos partidos admitieron ayer que no está siendo «fácil trasladar el acuerdo político» al organigrama municipal, pero «que le encontraremos encaje con el apoyo de los técnicos municipales». En eso, en el acuerdo político, explicaron desde la formación naranja, Ciudadanos tenía interés en asumir «áreas de gestión» y no tanto representantes en «una junta de gobierno en la que siempre íbamos a estar en minoría». Según su razonamiento, su grupo llevará Urbanismo e Infraestructuras, que pierde en el cambio 23 millones de presupuesto, con Ignacio Cuesta, y Educación y Cultura, con José Luis Costilla, como concejalías de gobierno, de las que dependerían, como delegadas, la presidencia de la FMC, Yolanda Vidal, y la concejalía de Participación y Centros Sociales para Luis Pacho.

No es tan sencillo. Los estatutos de la Fundación Municipal de Cultura establecen que su presidencia corresponde al concejal en quien la delegue el alcalde. Por ese lado no habría problema, pero la norma le otorga facultades de gestión -compras, contratos, expedientes sancionadores...- que no podrían llevar la firma de un concejal delegado. Peor aún, el plan inicial de desgajar al personal heredado de la SOF para montar con ellos una Concejalía de Festejos tropieza con que ninguno de ellos es funcionario y, admitieron ambos partidos, habría que reorganizar el personal para dotar al nuevo área. «Igual no puede hacerse ahora mismo», reconocieron, «pero no será un problema».

Cosas así están dilatando el cierre del organigrama de gobierno que ya lleva dos borradores y ninguna resolución de Alcaldía.

En principio, los populares tienen claros los nombres de los concejales de gobierno: Economía (Javier Cuesta), Interior (Mario Arias), Deportes (Conchita Méndez), Festejos (Covadonga Díaz), Servicios, con Limpieza y Parques y Jardines, (Gerardo Antuña); Turismo y Comercio (Alfredo García Quintana) y Seguridad Ciudadana (José Ramón Prado). Con ese esquema, solo quedaría una concejala del PP fuera de la junta de gobierno, Leticia González, que debería asumir la compleja concejalía de Servicios Sociales.

Liberaciones y Pleno

Los dos partidos, que presentarán esta mañana su programa de gobierno, confiaron en tener hoy cerrados los decretos del primer nivel de la estructura municipal y dejar para más adelante las concejalías delegadas. Hay cierta urgencia por celebrar el Pleno de organización y en cerrar el capítulo de liberaciones tanto para el gobierno como para los tres grupos de la oposición, pero para eso hay que sentarse antes con PSOE, Somos Oviedo y Vox, que sigue esperando un sitio donde trabajar.