Ciudadanos tiende la mano al alcalde y presume de su «lealtad»

Albert Rivera lleva tres meses negando y denigrando a Pedro Sánchez en una estrategia que le ha costado no pocas críticas por cerrar la puerta a un posible entendimiento postelectoral entre su formacion y los socialistas. La firmeza ante las puertas de Moncloa es más volátil a las de los ayuntamientos y parlamentos regionales, donde Ciudadanos no descarta entendimientos con el PSOE. Pacho aprovechó ayer el Pleno para defender que su grupo ha sido «más leal con el alcalde e IU, que los concejales que no le perdonaron haberle cedido la Alcaldía a cambio de su alma, que se ha dejado aquí», le concedió al alcalde, «como hemos hecho otros». Pacho reiteró su apoyo a López en la negociación de La Vega, en la que sus socios «le han puesto palos en la rueda».