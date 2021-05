¿Cómo será ir a clase todos los días? Mafalda se suma desde Oviedo a las reclamaciones por una docencia presencial Algunas de las estatuas con mensajes en Oviedo. / e. c. OLGA ESTEBAN Jueves, 20 mayo 2021, 16:33

Ha dicho el Ministerio de Educación que el próximo curso todos los estudiantes volverán a clase a diario. Este año no ha podido ser. En Asturias, unos 21.000 alumnos de tercero y cuarto de Secundaria y primero de Bachillerato han tenido que conformarse con acudir a sus centros en días alternos. La semipresencialidad ha marcado la vida de miles de estudiantes y familias. Y éstas no se rinden. Aún quedan unas semanas de curso y no se fían de los planes del próximo año, por eso, organizadas desde ,hace meses en una plataforma, mantienen su batalla.

Una batalla a la que se han unido las estatuas de Oviedo. Y hasta Mafalda de pregunta a estas alturas del curso«¿Cómo será ir a clase todos los días? Seguro que aprenden mucho», dice desde su banco ovetense.

«Voy al instituto un día sí y al día siguiente estoy en casa. Apensas tengo clases telemáticas», dice María a través de un cartel que soporta Esperanza Caminando, a las puertas del Campoamor. La bailarina situada a unos metros dice que «el baile fue mi refugio al negarme una educación presencial, de calidad y sin dicriminación». La Maternidad, desde el parque San Francisco, deja claro que «cuando sea mayor quiero ir al cole todos los días a aprender y a jugar con mis amigos».

Es una forma más de hacerse oir. La Plataforma por una educación presencial, segura, de calidad y sin discriminación sigue exigiendo.