San Claudio quiere patrullas vecinales para vigilar a los menores del centro de Loriana Carmen Villaverde, Leila González, Jesús García, Marcelino González y María Luisa Fernández en la plaza de San Roque de San Claudio. / PIÑA La puesta en libertad de los agresores de un camarero en la calle Rosal ha «soliviantado» los ánimos de esta localidad que dice «vivir con miedo» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Domingo, 9 diciembre 2018, 03:58

«Lo que ocurrió en la calle Rosal podía haber pasado aquí tranquilamente», es la frase que corre de boca en boca entre los vecinos de San Claudio. Se refieren a la agresión que sufrió un camarero por parte de cinco adolescentes internos en el Centro de Acogida para Menores Extranjeros no Acompañados de Loriana. A cuatro de ellos, la Fiscalía de Menores los ha dejado en libertad porque no se ha podido acreditar quién fue el autor material de los navajazos en la cara y pinchazos por la espalda propinados contra el camarero del establecimiento cuando les prohibió la entrada en su local conocedor de los problemas que este grupo ya había causado en la zona. «Cuando leí que quedaban libres, caí de culo. Entran por una puerta y salen por otra. La Justicia sabrá lo que hace, pero nosotros no lo entendemos», señala Marcelino González. La misma opinión la comparte María Luisa Fernández que está convencida de que la agresión al hostelero «se podía haber evitado si se hubiese hecho algo, porque aquí siguen estos chavales y no hay solución. Nos intimidan y no tenemos libertada ni para ir por la calle», denuncia.

Una situación que ha llevado a los vecinos al extremo de proponer la creación de patrullas ciudadanas. «Como vemos que nadie hace nada nosotros nos ofrecemos a patrullar las calles y vigilar al pueblo», explica Avelino Fernández. Asegura que él se ofrece voluntario porque «ellos no tienen que venir de Loriana a San Claudio para nada, ni para coger el autobús, ya que tienen la parada de La Lloral», asegura. Propone que las patrullas ciudadanas las conformen «un grupo grande» de vecinos para «vigilar» y «prohibirles el paso al pueblo» a determinadas horas de la tarde.

Los vecinos aseguran que tienen a todo el pueblo «atemorizado» porque «son intocables».

Carmen Villaverde fue una de las vecinas que impulsó una recogida de firmas para pedir el cierre del centro de Loriana. Su hija tuvo que denunciar hasta en tres ocasiones a un grupo de menores residentes en el centro por el continuo acoso al que la sometían. «Esto solo se va a solucionar de la forma más ancestral porque se han agotado todas las vías», advierte. «El problema es que para estos chicos la vida no tiene ningún valor porque no es normal que porque un camarero les prohíba la entrada y vayan luego y le rajen», expone una joven que prefiere mantenerse en el anonimato. «Tengo treinta años y cuando salgo tengo que andar mirando si están o no están porque me dan pánico», añade.

«Yo no entiendo cómo les han puesto en libertad y esto va a traer que, hasta que no pase algo gordo, maten o violen a alguien, nadie va a hacer nada», se lamenta Alberto Riesgo. Carmen Villaverde asegura que «la gente está muy soliviantada». «San Claudio no necesita ser conocido por estas cosas», concluye Jesús García.