«La clave de La Vega no es la propiedad, sino lo que se va a hacer en la fábrica» Carlos Paniceres en su despacho de la Cámara de Comercio de Oviedo. / ALEX PIÑA Carlos Paniceres | Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo «Llevamos desde 2012 con el tema de la cesión de los terrenos de la factoría y no conseguimos salir del círculo vicioso» ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Domingo, 4 agosto 2019, 01:49

Son las doce de la mañana y Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, ya ha asistido a tres actos. Hace un alto en su apretada agenda para recibir a EL COMERCIO en la sede de Quintana, una entrevista para analizar los proyectos que tiene en mente para la capital: la reconversión de los terrenos de la fábrica de armas de La Vega en un polo biosanitario, el prioritario.

-Califica el futuro de estos terrenos como el proyecto «más ilusionante» para la ciudad .

-Este es uno de los mayores espacios de oportunidad que hay en la actualidad, por lo que fuimos a buscar algo parecido para ver cómo habían reconvertido el espacio. Lo encontramos en Saint-Ettiene. Es una ciudad con 250.000 habitantes, pasado industrial, crisis, pérdida de población y con una factoría armamentística dentro de la ciudad. Consiguieron reinventarse y queremos que una delegación venga aquí a explicarnos este proceso.

-Nada se podrá hacer en Oviedo hasta que los terrenos estén cedidos.

-Hay que dejar este debate de bola va y bola viene con el Ministerio de Defensa. Llevamos desde 2012 con esta discusión y no conseguimos salir de ese círculo vicioso. Mientras, la maleza se come las instalaciones y no puede ser. Hay que cambiar el ámbito y el ángulo porque el problema no es simplemente de quién es La Vega, sino qué vamos a hacer.

-Y hacerlo llevará tiempo.

-En Saint-Ettiene llevan una década desarrollando su proyecto pero aquí llevamos ocho años hablando de la propiedad. Lo que se debe hablar es sobre cómo construimos, entre las tres administraciones, un proyecto de futuro para La Vega. Hay que cambiar el ángulo del debate.

-¿Se podría trasladar el proyecto de la ciudad francesa?

-Habría que adaptarlo, pero primero hay que ver cómo lo hicieron. La Vega es un espacio magnífico y entre todos hay que construir un proyecto para esa zona de la ciudad. La clave de La Vega no es la propiedad, sino qué se va a hacer. Necesitamos recuperar el espacio para los ciudadanos. Hay que ponerlo a funcionar para que sea un generador de actividad económica.

-Este no es el único plan que la Cámara comparte con el Ayuntamiento. También están las licencias colaborativas.

-El tema de las licencias es un problema que nos afecta a todos. No se trata de satanizar a los funcionarios ni a los políticos y nosotros hemos conseguido sentar a las partes en una mesa y buscar un ámbito de colaboración.

-Se iban a poner en marcha en junio, pero es agosto y sigue sin implantarse.

-Las cosas a veces no llevan la velocidad que quisiéramos y cuando hay unas elecciones todo se ralentiza. Estamos a la espera de la modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) por parte del Ayuntamiento y nosotros ya pusimos un local.

-Entonces todavía no hay una fecha cerrada.

-Eso tiene que ser el Ayuntamiento. En las primeras semanas de septiembre, tal y como hemos quedado con el concejal, vamos a tener una reunión donde estén presentes todos los colectivos afectados. Luego haremos un foro sobre alguna experiencia llevada a cabo fuera de Asturias. Este es un tema prioritario para nosotros.

-¿Hay una buena sintonía con el nuevo equipo de gobierno?

-En el año que llevo como presiente he tenido buenas relaciones con Alcaldía y las concejalías de Economía y Urbanismo del anterior mandato. Con algunos ediles de la coalición Partido Popular y Ciudadanos ya he mantenido encuentros y nosotros siempre vamos a estar colaborando con todas las administraciones.

-Entones también hablará con el nuevo gobierno regional.

-En el discurso de investidura de Adrián Barbón vimos reflejadas muchas de nuestras inquietudes y se lo agradezco. Asturias necesita que todos sumemos y nos apoyemos.

-¿Es un error que Oviedo no esté en el área metropolitana?

-Está en ella porque físicamente se encuentra en el centro. Yo creo que se debe hacer todo lo posible por estar presente y quien la lidere debe hacer un gesto porque todo el mundo se sienta cómodo. No podemos perder más energía en debates localistas o decir que si sale adelante las alas pierden porque una de las cuestiones fundamentales es solucionar el tema del transporte.

-Se necesita que sea eficiente y que no haya cada poco cancelaciones en Feve.

-Hoy en día no es facilitador y toda la imagen que se da de averías, retrasos o de falta de información es negativa. Hay que hacer inversiones y después pediría la transferencia de las cercanías a la comunidad autónoma. Creo que el acento se debería de poner en este sentido en vez de en la construcción de un tercer carril en la 'Y'.

-La Cámara de Comercio tiene 130 años. ¿Goza de buena salud o ya va notando los achaques de la edad?

-Estamos en un periodo de proactividad. Se pasaron momentos muy difíciles cuando se suprimió la cuota obligatoria y tuvimos que afrontar una reconversión muy importante. Nos reinventamos y ahora todavía tenemos que buscar para ese equilibrio presupuestario.

-Entre sus miembros siempre ha habido grandes ideas para Oviedo.

-Quiero recuperar el espíritu por el cual se iniciaron las cámaras de comercio, pero trasladarlo al siglo XXI. Eran lugares de encuentro, reflexión y donde aportar a la sociedad civil proyectos. Tenemos que mirar hacia fuera.

-Llegó hace un año a la Presidencia de la Cámara de Comercio con una maleta cargada de proyectos. ¿Le ha dado tiempo a poner la mayoría en marcha?

-Quedan mucha cosas por hacer y algunas no solo dependen de uno. También afectan a las administraciones, pero estoy satisfecho de lo realizado.

-¿Cuál ha sido el mayor logro?

-El traslado de la sede del CSIC. Estuvieron durante casi dos años buscando un espacio físico y nosotros resolvimos este problema en una semana. También hemos colaborado lealmente con el Ayuntamiento.

-¿Está pensando dar el paso a la política?

-No. Estuve en ella en mi juventud y estoy muy orgulloso de ello. Fueron cuatro años y lo dejé. Me puse en el ámbito empresarial y me gusta estar en el Cámara porque haces política pero no de forma partidista.